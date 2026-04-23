В Италии раскритиковали идею заменить Иран на ЧМ-2026

Сборная Италии по футболу.

Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти резко отреагировал на идею включить сборную Италии в участники чемпионата мира-2026 вместо Ирана. Чиновник назвал такую инициативу позором.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Calcio e Finanza.

В Италии жестко ответили представителям Трампа

Ранее специальный посланник США по глобальным партнерствам Паоло Дзамполли обратился к ФИФА (FIFA) с предложением заменить Иран на Италию на предстоящем мундиале. Он объяснил свою позицию тем, что "Скуадра адзурра" является четырехкратной чемпионкой мира и заслуживает участия в турнире.

"Я подтверждаю, что предложил Дональду Трампу и президенту ФИФА Джанни Инфантино включить Италию вместо Ирана. Для меня было бы мечтой увидеть нашу команду на чемпионате мира, который будет проходить в США", — заявил Дзамполли.

В самой Италии такая инициатива вызвала резкую критику. Джорджетти отметил, что подобные предложения противоречат спортивному принципу.

"Я считаю это позором. Мне было бы стыдно",- заявил министр.

Сборная Ирана уже гарантировала себе место в финальной части чемпионата мира по итогам отбора. Команда попала в группу вместе с Бельгией, Новой Зеландией и Египтом и начнет выступления 16 июня. Однако проблемы могут возникнуть у команды из-за того, что турнир пройдет в США, с которыми у Ирана военный конфликт.

Италия не смогла квалифицироваться к турниру, уступив в плей-офф отбора сборной Боснии и Герцеговины. Таким образом вопрос ее участия в ЧМ-2026 пока не рассматривается на официальном уровне.

