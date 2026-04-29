Шапаренко оценил шансы Динамо победить в Лиге чемпионов

Николай Шапаренко во время атаки.

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко рассказал о своей главной футбольной цели. Игрок заявил, что мечтает выступать и побеждать в Лиге чемпионов. При этом он отметил, что добиться этого будет непросто.

Шапаренко собирается упорно работать ради своей цели, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канале GG.Спорт.

Хавбек киевского "Динамо" признал, что оценивает задачу реалистично и понимает уровень конкуренции в турнире. Полузащитник отметил, что участие в Лиге чемпионов остается для него важной целью на клубном уровне.

Николай Шапаренко в матче с "Кривбассом".

Карьера Шапаренко в "Динамо"

Николай выступает за основную команду киевского клуба с января 2018 года. За это время он провел 239 матчей, забил 32 гола и отдал 44 результативные передачи. Полузащитник имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов, где сыграл 11 матчей, а также 20 поединков в квалификации турнира. Его действующий контракт с "Динамо" рассчитан до конца 2030 года и был продлен в январе 2026 года.

