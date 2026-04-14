Мудрик тренується під час дискваліфікації: допомагає йому в цьому красуня із США

Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик продовжує підтримувати фізичну форму під час відсторонення від футболу. Український футболіст активно тренується у залі та не випадає з робочого режиму.

Відео з тренування показала американська дівчина Мудрика Джорджин Джонс, повідомляє портал Новини.LIVE.

Мудрик тренується з "живою вагою"

Під час відсторонення Мудрик зосередився на індивідуальних тренуваннях. Він регулярно працює над фізичною підготовкою, виконуючи силові вправи та підтримуючи кондиції на високому рівні.

У тренуваннях футболісту допомагає його дівчина Джорджин. У соцмережах вона опублікувала відео, на якому Мудрик використовує її замість штанги під час жиму.

Українець відреагував на публікацію, залишивши коментар із першими літерами їх імен та емодзі у вигляді серця.

Джорджин відома як блогерка та акторка. Вона має значну аудиторію у соціальних мережах — понад 9 мільйонів підписників в Instagram.

Варто зазначити, що Джонс старша за Мудрика на один рік — їй 26 років. Пара нещодавно почала публічно демонструвати свої стосунки, коли дівчина сходила з футболістом на побачення в Парижі.

Мудрик перебуває поза футболом із листопада 2024 року після проваленого допінг-тесту. У червні 2025 року Футбольна асоціація Англії висунула йому обвинувачення після позитивних допінг-проб.

Кінцевого вердикту він ще не отримав, але йому загрожує дискваліфікація від двох до чотирьох років.

