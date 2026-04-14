Главная Спорт Мудрик показал, как "использует" свою девушку во время тренировок

Мудрик показал, как "использует" свою девушку во время тренировок

Дата публикации 14 апреля 2026 17:58
Мудрик тренируется во время дисквалификации: помогает ему в этом красавица из США
Джордан Джонс. Фото: instagram.com/jordynjones/

Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик продолжает поддерживать физическую форму во время отстранения от футбола. Украинский футболист активно тренируется в зале и не выпадает из рабочего режима.

Видео с тренировки показала американская девушка Мудрика Джорджин Джонс, сообщает портал Новини.LIVE.

Мудрик тренируется с "живым весом"

Во время отстранения Мудрик сосредоточился на индивидуальных тренировках. Он регулярно работает над физической подготовкой, выполняя силовые упражнения и поддерживая кондиции на высоком уровне.

В тренировках футболисту помогает его девушка Джорджин. В соцсетях она опубликовала видео, на котором Мудрик использует ее вместо штанги во время жима.

 

Украинец отреагировал на публикацию, оставив комментарий с первыми буквами их имен и эмодзи в виде сердца.

Джорджин известна как блогер и актриса. Она имеет значительную аудиторию в социальных сетях — более 9 миллионов подписчиков в Instagram.

Стоит отметить, что Джонс старше Мудрика на один год — ей 26 лет. Пара недавно начала публично демонстрировать свои отношения, когда девушка сходила с футболистом на свидание в Париже.

Мудрик находится вне футбола с ноября 2024 года после проваленного допинг-теста. В июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии выдвинула ему обвинения после положительных допинг-проб.

Окончательного вердикта он еще не получил, но ему грозит дисквалификация от двух до четырех лет.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
