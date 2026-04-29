Мудрика дисквалифицировали на 4 года за допинг

Михаил Мудрик перед матчем "Челси". Фото: Getty Images

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Украинец уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Михаил Мудрик. Фото: УАФ

Мудрик оспаривает дисквалификацию

По информации источников, решение о длительной дисквалификации стало ключевым фактором обращения футболиста в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. В суде официально подтвердили получение апелляции от украинца, отметив, что стороны уже начали обмен процессуальными документами. При этом дата слушаний пока не назначена.

Допинговое дело Мудрика длится с декабря 2024 года, когда футболиста временно отстранили от участия в матчах. Во время проверки в его организме был обнаружен запрещенный препарат — мельдоний. Игрок изначально настаивает на невиновности и заявляет, что не употреблял никаких запрещенных веществ сознательно. Если бы он признал употребление препарата, то получил бы два года отстранения.

Сейчас ситуация остается неопределенной. В случае если CAS поддержит решение Футбольной ассоциации Англии, Мудрик вернется на поле в декабре 2028 года. В то же время положительное решение по апелляции позволит футболисту вернуться к профессиональному футболу раньше.

Читайте также:

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от результатов слушаний в Лозанне, которые могут стать определяющими для карьеры украинского футболиста.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Николай Шапаренко озвучил свою главную цель в карьере, признавшись, что стремится выиграть Лигу чемпионов в составе "Динамо".

Также Новини.LIVE писал, что Александр Усик обратился к Энтони Джошуа перед его боем с Кристианом Пренгой, поддержав британца накануне поединка.