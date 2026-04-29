Динамо втратило ще одного гравця перед матчем із Шахтарем

Микола Михайленко перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Микола Михайленко отримав травму литкового м'яза. Через пошкодження він не потрапив до заявки на матч 25-го туру чемпіонату України проти "Кривбасу". Зустріч завершилася з рахунком 6:5.

Терміни відновлення хавбека "біло-синіх" не визначено, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на "ТаТоТаке".

Півзахисник "Динамо" зможе повернутися до матчів тільки до 27-го туру УПЛ. Він ризикує пропустити найближчу гру чемпіонату України. Йдеться про поєдинок проти "Шахтаря", який пройде в Києві вже 3 травня.

Проблеми в лінії півзахисту "Динамо"

Окрім Михайленка, участь у матчі з "Шахтарем" під питанням у Володимира Бражка. Півзахисник отримав пошкодження задньої поверхні стегна під час розминки перед грою з "Кривбасом". Також точно не зіграє Владислав Кабаєв. Він вибув до кінця сезону через травму гомілкостопа.

Кадрові втрати можуть вплинути на вибір складу перед центральним матчем туру. Тренерський штаб "Динамо" буде змушений шукати альтернативні варіанти в середній лінії.

Читайте також:

