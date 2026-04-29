Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У Динамо ще одна серйозна втрата перед грою з Шахтарем

У Динамо ще одна серйозна втрата перед грою з Шахтарем

Ua ru
Дата публікації: 29 квітня 2026 14:49
Динамо втратило ще одного гравця перед матчем із Шахтарем
Микола Михайленко перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Микола Михайленко отримав травму литкового м'яза. Через пошкодження він не потрапив до заявки на матч 25-го туру чемпіонату України проти "Кривбасу". Зустріч завершилася з рахунком 6:5.

Терміни відновлення хавбека "біло-синіх" не визначено, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на "ТаТоТаке".

Півзахисник "Динамо" зможе повернутися до матчів тільки до 27-го туру УПЛ. Він ризикує пропустити найближчу гру чемпіонату України. Йдеться про поєдинок проти "Шахтаря", який пройде в Києві вже 3 травня.

Проблеми в лінії півзахисту "Динамо"

Окрім Михайленка, участь у матчі з "Шахтарем" під питанням у Володимира Бражка. Півзахисник отримав пошкодження задньої поверхні стегна під час розминки перед грою з "Кривбасом". Також точно не зіграє Владислав Кабаєв. Він вибув до кінця сезону через травму гомілкостопа.

Кадрові втрати можуть вплинути на вибір складу перед центральним матчем туру. Тренерський штаб "Динамо" буде змушений шукати альтернативні варіанти в середній лінії.

ФК Шахтар Динамо Микола Михайленко
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації