Динамо потеряло еще одного игрока перед матчем с Шахтером

Николай Михайленко перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Михайленко получил травму икроножной мышцы. Из-за повреждения он не попал в заявку на матч 25-го тура чемпионата Украины против "Кривбасса". Встреча завершилась со счетом 6:5.

Сроки восстановления хавбека "бело-синих" не определены, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

Полузащитник "Динамо" сможет вернуться к матчам только к 27-му туру УПЛ. Он рискует пропустить ближайшую игру чемпионата Украины. Речь идет о поединке против "Шахтера", который пройдет в Киеве уже 3 мая.

Проблемы в линии полузащиты "Динамо"

Кроме Михайленко, участие в матче с "Шахтером" под вопросом у Владимира Бражко. Полузащитник получил повреждение задней поверхности бедра во время разминки перед игрой с "Кривбассом". Также точно не сыграет Владислав Кабаев. Он выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа.

Кадровые потери могут повлиять на выбор состава перед центральным матчем тура. Тренерский штаб "Динамо" будет вынужден искать альтернативные варианты в средней линии.

