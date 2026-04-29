У Динамо еще одна серьезная потеря перед игрой с Шахтером

Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 14:49
Динамо потеряло еще одного игрока перед матчем с Шахтером
Николай Михайленко перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Михайленко получил травму икроножной мышцы. Из-за повреждения он не попал в заявку на матч 25-го тура чемпионата Украины против "Кривбасса". Встреча завершилась со счетом 6:5.

Сроки восстановления хавбека "бело-синих" не определены, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

Полузащитник "Динамо" сможет вернуться к матчам только к 27-му туру УПЛ. Он рискует пропустить ближайшую игру чемпионата Украины. Речь идет о поединке против "Шахтера", который пройдет в Киеве уже 3 мая.

Проблемы в линии полузащиты "Динамо"

Кроме Михайленко, участие в матче с "Шахтером" под вопросом у Владимира Бражко. Полузащитник получил повреждение задней поверхности бедра во время разминки перед игрой с "Кривбассом". Также точно не сыграет Владислав Кабаев. Он выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа.

Кадровые потери могут повлиять на выбор состава перед центральным матчем тура. Тренерский штаб "Динамо" будет вынужден искать альтернативные варианты в средней линии. 

Читайте также:
Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Александр Усик сказал Энтони Джошуа перед его боем с соперником из Албании.

Кроме того, Новини.LIVE публиковали мнение известного журналиста о зарплате нового главного тренера сборной Украины по футболу.

ФК Шахтер Динамо Николай Михайленко
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
