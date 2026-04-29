Маркевич відповів на запитання про готовність очолити збірну України

Дата публікації: 29 квітня 2026 16:45
Маркевич заявив про готовність очолити збірну України
Мирон Маркевич відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Тренер Мирон Маркевич прокоментував можливе призначення у збірну України. Досвідчений фахівець відповів на запитання про готовність очолити національну команду. Його слова прозвучали після благодійного матчу 26 квітня.

У грі взяли участь ветерани "Динамо" та збірна зірок "Волині", повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "Футбольний диван".

Одразу після поєдинку Мирон Маркевич зазначив, що спокійно ставиться до обговорень навколо своєї кандидатури. Тренер підкреслив, що такі розмови викликають інтерес у вболівальників.

Мирон Маркевич после товарищеского матча 26 апреля 2026 года
Мирон Маркевич після матчу. Фото: скріншот YouTube

Повернення Маркевича в збірну

Тренер також дав зрозуміти, що відкритий до можливого повернення в збірну України. При цьому остаточних рішень з цього питання наразі немає.

"Абсолютно спокійно ставлюся до цих чуток. Принаймні, є про що поговорити зараз людям. Я завжди готовий. Як воно буде — побачимо. Час покаже", — заявив тренер.

Маркевич раніше вже працював зі збірною України і має досвід на рівні національної команди. Питання про його можливе призначення залишається відкритим. Офіційних заяв з боку футбольних органів поки що не надходило.

футбол Збірна України з футболу Мирон Маркевич
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
