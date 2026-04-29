Маркевич заявив про готовність очолити збірну України

Тренер Мирон Маркевич прокоментував можливе призначення у збірну України. Досвідчений фахівець відповів на запитання про готовність очолити національну команду. Його слова прозвучали після благодійного матчу 26 квітня.

У грі взяли участь ветерани "Динамо" та збірна зірок "Волині", повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "Футбольний диван".

Одразу після поєдинку Мирон Маркевич зазначив, що спокійно ставиться до обговорень навколо своєї кандидатури. Тренер підкреслив, що такі розмови викликають інтерес у вболівальників.

Повернення Маркевича в збірну

Тренер також дав зрозуміти, що відкритий до можливого повернення в збірну України. При цьому остаточних рішень з цього питання наразі немає.

"Абсолютно спокійно ставлюся до цих чуток. Принаймні, є про що поговорити зараз людям. Я завжди готовий. Як воно буде — побачимо. Час покаже", — заявив тренер.

Маркевич раніше вже працював зі збірною України і має досвід на рівні національної команди. Питання про його можливе призначення залишається відкритим. Офіційних заяв з боку футбольних органів поки що не надходило.

