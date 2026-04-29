Маркевич заявил о готовности возглавить сборную Украины

Мирон Маркевич отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Тренер Мирон Маркевич прокомментировал возможное назначение в сборную Украины. Опытный специалист ответил на вопрос о готовности возглавить национальную команду. Его слова прозвучали после благотворительного матча 26 апреля.

В игре приняли участие ветераны "Динамо" и сборная звезд "Волыни", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Футбольный диван".

Сразу после поединка Мирон Маркевич отметил, что спокойно относится к обсуждениям вокруг своей кандидатуры. Тренер подчеркнул, что такие разговоры вызывают интерес у болельщиков.

Мирон Маркевич после матча. Фото: скриншот YouTube

Возвращение Маркевича в сборную

Тренер также дал понять, что открыт к возможному возвращению в сборную Украины. При этом окончательных решений по этому вопросу на данный момент нет.

"Абсолютно спокойно отношусь к этим слухам. По крайней мере, есть о чем поговорить сейчас людям. Я всегда готов. Как оно будет — увидим. Время покажет", — заявил тренер.

Читайте также:

Маркевич ранее уже работал со сборной Украины и имеет опыт на уровне национальной команды. Вопрос о его возможном назначении остается открытым. Официальных заявлений со стороны футбольных органов пока не поступало.

Ранее Новини.LIVE писали о мечте лидера "Динамо" и футболиста сборной Украины Николая Шапаренко.

Также Новини.LIVE цитировали Александра Усика, который решил поддержать Энтони Джошуа.