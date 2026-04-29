Маркевич заявил о готовности возглавить сборную Украины

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Маркевич ответил на вопрос о готовности возглавить сборную Украины

Маркевич ответил на вопрос о готовности возглавить сборную Украины

Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 16:45
Мирон Маркевич отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Тренер Мирон Маркевич прокомментировал возможное назначение в сборную Украины. Опытный специалист ответил на вопрос о готовности возглавить национальную команду. Его слова прозвучали после благотворительного матча 26 апреля.

В игре приняли участие ветераны "Динамо" и сборная звезд "Волыни", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Футбольный диван".

Сразу после поединка Мирон Маркевич отметил, что спокойно относится к обсуждениям вокруг своей кандидатуры. Тренер подчеркнул, что такие разговоры вызывают интерес у болельщиков.  

Мирон Маркевич после товарищеского матча 26 апреля 2026 года
Мирон Маркевич после матча. Фото: скриншот YouTube

Возвращение Маркевича в сборную

Тренер также дал понять, что открыт к возможному возвращению в сборную Украины. При этом окончательных решений по этому вопросу на данный момент нет.

"Абсолютно спокойно отношусь к этим слухам. По крайней мере, есть о чем поговорить сейчас людям. Я всегда готов. Как оно будет — увидим. Время покажет", — заявил тренер.

Маркевич ранее уже работал со сборной Украины и имеет опыт на уровне национальной команды. Вопрос о его возможном назначении остается открытым. Официальных заявлений со стороны футбольных органов пока не поступало. 

Ранее Новини.LIVE писали о мечте лидера "Динамо" и футболиста сборной Украины Николая Шапаренко. 

Также Новини.LIVE цитировали Александра Усика, который решил поддержать Энтони Джошуа. 

футбол Сборная Украины по футболу Мирон Маркевич
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации