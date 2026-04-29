Алиев назвал своего кандидата на пост тренера сборной Украины

Александр Алиев.

Должность главного тренера сборной Украины остается вакантной после досрочного увольнения Сергея Реброва. Бывший полузащитник национальной команды Александр Алиев назвал своего фаворита на эту роль.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Футбольный диван".

Мирон Маркевич. Фото: "Карпаты" Львов

Алиев поддержал кандидатуру Мирона Маркевича, с которым ранее работал в сборной.

По словам экс-футболиста, главным преимуществом специалиста является умение создать правильную атмосферу внутри команды.

"Он прежде всего создаст замечательный коллектив. Он создаст хорошую атмосферу именно в сборной. Вот и все", — отметил Алиев.

Читайте также:

Бывший хавбек также подчеркнул, что имеет только положительные воспоминания о работе с Маркевичем. Он добавил, что тренер открыт к диалогу с игроками и способен находить общий язык с командой.

"Замечательные воспоминания. Даже Кент (Артем Милевский) не даст соврать, что с этим человеком можно работать", — сказал Алиев.

После ухода Реброва Украинская ассоциация футбола пока не объявила имя нового наставника сборной. Среди возможных кандидатов называют как украинских, так и иностранных специалистов.

Решение по новому тренеру может быть принято в ближайшее время, ведь национальную команду ожидают товарищеские матчи перед чемпионатом мира.

