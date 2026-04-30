Головна Спорт Костюк наполіг на поверненні в Динамо молодого гравця

Костюк наполіг на поверненні в Динамо молодого гравця

Дата публікації: 30 квітня 2026 09:41
Костюк наполіг на повернення Гусєва в Динамо
Тренер "Динамо" Ігор Костюк. Фото: скріншот YouTube

Захисник київського "Динамо" Олексій Гусєв отримає шанс закріпитися в основній команді. Рішення про майбутнє гравця буде ухвалено за підсумками літніх зборів. Футболіст вирушить на підготовчий етап разом з основним складом.

Таке рішення ухвалив тренерський штаб "біло-синіх", повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Інсайди від Пасічника".

Головний тренер столичної команди Ігор Костюк раніше наполягав на збереженні гравця в системі клубу. Незважаючи на інтерес до трансферу, захисник залишився в "Динамо". Тепер тренерський штаб планує оцінити його готовність до виступів на рівні першої команди. Підсумкове рішення буде ухвалено перед початком нового сезону.

Олексій Гусєв у складі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Ігрова практика та досвід оренди Гусєва

У сезоні 2025/26 молодий футболіст виступає на правах оренди за "Кудровку". Після зимової паузи Олексій Гусєв закріпився в основному складі та провів серію матчів без замін. Раніше захисник також грав в оренді за "Зорю" та "Металіст 1925". Гравець має досвід виступів за юнацькі та молодіжні збірні України.

Важливо зазначити, що 21-річний півзахисник є сином Олега Гусєва, який провів майже всю кар'єру в "Динамо", а пізніше входив до тренерського штабу Олександра Шовковського.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про кадрові втрати у складі "Кристал Пелас", який готується до матчу з "Шахтарем".

Також Новини.LIVE повідомляли про те, кого Олександр Алієв вважає найкращою кандидатурою на посаду наставника збірної України.

Динамо Ігор Костюк Олексій Гусєв
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

