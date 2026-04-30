Костюк настоял на возвращении в Динамо молодого игрока

Костюк настоял на возвращении в Динамо молодого игрока

Дата публикации 30 апреля 2026 09:41
Костюк настоял на возвращение Гусева в Динамо
Тренер "Динамо" Игорь Костюк. Фото: скриншот YouTube

Защитник киевского "Динамо" Алексей Гусев получит шанс закрепиться в основной команде. Решение о будущем игрока будет принято по итогам летних сборов. Футболист отправится на подготовительный этап вместе с основным составом.

Дангое решение принял тренерский штаб "бело-синих", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Инсайды от Пасечника".

Главный тренер столичной команды Игорь Костюк ранее настаивал на сохранении игрока в системе клуба. Несмотря на интерес к трансферу, защитник остался в "Динамо". Теперь тренерский штаб планирует оценить его готовность к выступлениям на уровне первой команды. Итоговое решение будет принято перед началом нового сезона. 

Воспитанник киевского "Динамо" Алексей Гусев
Алексей Гусев в составе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Игровая практика и опыт аренды Гусева 

В сезоне 2025/26 молодой футболист выступает на правах аренды за "Кудровку". После зимней паузы Алексей Гусев закрепился в основном составе и провел серию матчей без замен. Ранее защитник также играл в аренде за "Зарю" и "Металлист 1925". Игрок имеет опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Украины.

Важно отметить, что 21-летний полузащитник является сыном Олега Гусева, который провел почти всю карьеру в "Динамо", а позде входил в тренерский штаб Александра Шовковского

Динамо Игорь Костюк Алексей Гусев
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
