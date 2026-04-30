Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Полуфинал Лиги конференций: где и когда Шахтер примет Кристал Пэлас

Полуфинал Лиги конференций: где и когда Шахтер примет Кристал Пэлас

Ua ru
Дата публикации 30 апреля 2026 09:01
Шахтер против Кристал Пэлас: где и когда смотреть матч ЛК
Дарио Срна перед игроками "Шахтера". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецкий "Шахтер" сыграет с "Кристал Пэлас" в первом матче полуфинала Лига конференций. Встреча состоится 30 апреля в польском Кракове на стадионе имени Генрика Реймана. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Матч будет показан на медиасервисе Megogo, сообщает портал Новини.LIVE

Украинский клуб вышел в полуфинал после побед над "Лехом" и АЗ. Английская команда прошла "Зриньски", АЕК из Ларнаки и "Фиорентину". Соперники ранее не встречались на официальном уровне. Это первое очное противостояние "Шахтера" с "Кристал Пэлас" в еврокубках. 

Исмаила Сарр на тренировке "Кристал Пэлас"
Лидер "Крисьал Пэлас" Исмаила Сарр. Фото: instagram.com/cpfc/

Где и когда смотреть матч "Шахтер" — "Кристал Пэлас"

Официальным транслятором еврокубковых матчей в Украине является медиасервис Megogo. Опытный немецкий судья Феликс Цвайер выведет команды на поле в 22:00 по киевскому времени. Украинским болельщикам этот матч будет доступен по подпискам "Спорт". Трансляция поединка пройдет на телеканале "Megogo Футбол Первый" и в подразделе "Футбол" раздела "Спорт". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Донецкий "Шахтер" имеет опыт матчей против английских клубов и ранее играл в плей-офф против представителей АПЛ. В текущем розыгрыше команда не имеет кадровых потерь перед игрой. У "Кристал Пэлас" отсутствуют Шейк Дукуре, Эванн Гессан и Эдди Нкетиа. Эти потери могут повлиять на выбор состава английской команды.

Ответный поединок "Кристал Пэлас" с "Шахтером" пройдет в Лондоне 7 мая. 

ФК Шахтер Лига Конференций Кристал Пэлас
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации