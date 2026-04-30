Шахтер против Кристал Пэлас: где и когда смотреть матч ЛК

Дарио Срна перед игроками "Шахтера".

Донецкий "Шахтер" сыграет с "Кристал Пэлас" в первом матче полуфинала Лига конференций. Встреча состоится 30 апреля в польском Кракове на стадионе имени Генрика Реймана. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Матч будет показан на медиасервисе Megogo, сообщает портал Новини.LIVE.

Украинский клуб вышел в полуфинал после побед над "Лехом" и АЗ. Английская команда прошла "Зриньски", АЕК из Ларнаки и "Фиорентину". Соперники ранее не встречались на официальном уровне. Это первое очное противостояние "Шахтера" с "Кристал Пэлас" в еврокубках.

Лидер "Крисьал Пэлас" Исмаила Сарр.

Где и когда смотреть матч "Шахтер" — "Кристал Пэлас"

Официальным транслятором еврокубковых матчей в Украине является медиасервис Megogo. Опытный немецкий судья Феликс Цвайер выведет команды на поле в 22:00 по киевскому времени. Украинским болельщикам этот матч будет доступен по подпискам "Спорт". Трансляция поединка пройдет на телеканале "Megogo Футбол Первый" и в подразделе "Футбол" раздела "Спорт".

Донецкий "Шахтер" имеет опыт матчей против английских клубов и ранее играл в плей-офф против представителей АПЛ. В текущем розыгрыше команда не имеет кадровых потерь перед игрой. У "Кристал Пэлас" отсутствуют Шейк Дукуре, Эванн Гессан и Эдди Нкетиа. Эти потери могут повлиять на выбор состава английской команды.

Ответный поединок "Кристал Пэлас" с "Шахтером" пройдет в Лондоне 7 мая.

Напомним, Новини.LIVE писали об интересе английского "Манчестер Юнайтед" к бразильскому игроку Винисиусу.

Также Новини.LIVE сообщали о том, кого Александр Алиев считает оптимальным кандидатом на пост наставника сборной Украины.