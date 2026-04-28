Шахтер не собирается играть в Днепре: Цыганик

Шахтер не собирается играть в Днепре: Цыганик

Дата публикации 28 апреля 2026 11:31
Цыганик ответил, будет ли Шахтер играть в Днепре
Игроки "Шахтера" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Журналист Игорь Цыганик прокомментировал информацию о возможном переезде "Шахтера" на "Днепр-Арену". Ранее в прессе появились слухи о переговорах по покупке стадиона. Речь шла о возможном участии ПУМБ, связанного с владельцем клуба Ринатом Ахметовым.

В донецком клубе эти сообщения не подтверждали, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Игоря Цыганыка.

Донецкий "Шахтер" не рассматривает вариант проведения домашних матчей в Днепре. Игорь Цыганык объяснил, что информация о переговорах была опровергнута. В настоящее время донецкий клуб продолжает использовать "Арену Львов" для матчей внутренних турниров. 

Арда Туран перед матчем "Шахтера" с "Кудровкой"
Главный тренер "горняков" Арда Туран. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Позиция по возможному переезду клуба

В еврокубках "Шахтер" выступает за пределами Украины. Тем временем современный стадион в Днепре простаивает пустым после того, как местная команда "Днепр-1" была ликвидирована несколько лет назад. 

"Поверьте мне. Никогда "Шахтер" не будет играть в Днепре на своей домашней арене "Днепр-Арена". Никогда такого не будет", — заявил Цыганык.

Читайте также:

"Днепр-Арена" находится в собственности "ПриватБанка". В последние годы объект пытались продать, однако сделка не состоялась. Осенью 2024 года стадион оценивался в 150 млн гривен. Также рассматривался вариант аренды, но интерес со стороны клубов отсутствовал.

Последним клубом, проводившим матчи на стадионе, был СК "Днепр-1". Команда прекратила участие в соревнованиях в 2024 году. С тех пор арена не используется для регулярных матчей.  

Днепр ФК Шахтер Игорь Цыганык
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
