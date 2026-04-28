Циганик відповів, чи буде Шахтар грати в Дніпрі

Журналіст Ігор Циганик прокоментував інформацію про можливий переїзд "Шахтаря" на "Дніпро-Арену". Раніше в пресі з'явилися чутки про переговори щодо купівлі стадіону. Йшлося про можливу участь ПУМБ, пов'язаного з власником клубу Рінатом Ахметовим.

У донецькому клубі ці повідомлення не підтверджували, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал Ігоря Циганика.

Донецький "Шахтар" не розглядає варіант проведення домашніх матчів у Дніпрі. Ігор Циганик пояснив, що інформація про переговори була спростована. Наразі донецький клуб продовжує використовувати "Арену Львів" для матчів внутрішніх турнірів.

У єврокубках "Шахтар" виступає за межами України. Тим часом сучасний стадіон у Дніпрі простоює порожнім після того, як місцева команда "Дніпро-1" була ліквідована кілька років тому.

"Повірте мені. Ніколи "Шахтар" не гратиме в Дніпрі на своїй домашній арені "Дніпро-Арена". Ніколи такого не буде", — заявив Циганик.

"Дніпро-Арена" перебуває у власності "ПриватБанку". Останніми роками об'єкт намагалися продати, проте угода не відбулася. Восени 2024 року стадіон оцінювали у 150 млн гривень. Також розглядався варіант оренди, але інтерес з боку клубів був відсутній.

Останнім клубом, який проводив матчі на стадіоні, був СК "Дніпро-1". Команда припинила участь у змаганнях 2024 року. Відтоді арена не використовується для регулярних матчів.

