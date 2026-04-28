Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шахтар не збирається грати в Дніпрі: Циганик

Шахтар не збирається грати в Дніпрі: Циганик

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 11:31
Циганик відповів, чи буде Шахтар грати в Дніпрі
Гравці "Шахтаря" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Журналіст Ігор Циганик прокоментував інформацію про можливий переїзд "Шахтаря" на "Дніпро-Арену". Раніше в пресі з'явилися чутки про переговори щодо купівлі стадіону. Йшлося про можливу участь ПУМБ, пов'язаного з власником клубу Рінатом Ахметовим.

У донецькому клубі ці повідомлення не підтверджували, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал Ігоря Циганика.

Донецький "Шахтар" не розглядає варіант проведення домашніх матчів у Дніпрі. Ігор Циганик пояснив, що інформація про переговори була спростована. Наразі донецький клуб продовжує використовувати "Арену Львів" для матчів внутрішніх турнірів.

Головний тренер "гірників" Арда Туран. Фото: пресслужба "Шахтаря"
Головний тренер "гірників" Арда Туран. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Позиція щодо можливого переїзду клубу

У єврокубках "Шахтар" виступає за межами України. Тим часом сучасний стадіон у Дніпрі простоює порожнім після того, як місцева команда "Дніпро-1" була ліквідована кілька років тому.

"Повірте мені. Ніколи "Шахтар" не гратиме в Дніпрі на своїй домашній арені "Дніпро-Арена". Ніколи такого не буде", — заявив Циганик.

"Дніпро-Арена" перебуває у власності "ПриватБанку". Останніми роками об'єкт намагалися продати, проте угода не відбулася. Восени 2024 року стадіон оцінювали у 150 млн гривень. Також розглядався варіант оренди, але інтерес з боку клубів був відсутній.

Останнім клубом, який проводив матчі на стадіоні, був СК "Дніпро-1". Команда припинила участь у змаганнях 2024 року. Відтоді арена не використовується для регулярних матчів.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Дніпро ФК Шахтар Ігор Циганик
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації