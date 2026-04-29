Туран сообщил, что Шахтер хочет показать миру силу Украины

Арда Туран. Фото: "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран на пресс-конференции поделился ожиданиями от полуфинала Лиги конференций против "Кристал Пэлас". Турецкий специалист отметил силу соперника, но подчеркнул мотивацию и веру своей команды.

Туран верит в удачный результат

По словам Турана, "Шахтер" подходит к матчу с позитивным настроем и четким пониманием сложности задачи. Тренер отметил уровень английского клуба и его тренера, но заявил, что команда стремится показать собственный футбол.

"Это ответственный момент для нас. Мы знаем силу соперника, но хотим сыграть в свой футбол и показать себя", — сказал Туран.

Наставник "горняков" также признался, что гордится выходом команды в полуфинал турнира. Он подчеркнул, что не отказывается от амбиций и стремится передать веру в результат своим игрокам.

Отдельно Туран обратил внимание на символическое значение выступлений "Шахтера" во время войны в Украине. По его словам, команда имеет важную миссию — поддерживать людей и демонстрировать стойкость.

"Мы хотим дать надежду нашим людям. Показать всему миру, что не сдаемся даже в такое сложное время", — отметил тренер.

Полуфинальный матч Лиги конференций между "Шахтером" и "Кристал Пэлес" состоится 30 апреля в Кракове. Начало встречи — в 22:00.

