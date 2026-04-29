Туран повідомив, що Шахтар хоче показати світу силу України

Арда Туран. Фото: "Шахтар"

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран на пресконференції поділився очікуваннями від півфіналу Ліги конференцій проти "Крістал Пелес". Турецький фахівець наголосив на силі суперника, але підкреслив мотивацію та віру своєї команди.

Про слова Турана на пресконференції повідомив портал Новини.LIVE.

Даріо Срна з гравцями клубу. Фото: "Шахтар"

Туран вірить у вдалий результат

За словами Турана, "Шахтар" підходить до матчу з позитивним настроєм і чітким розумінням складності завдання. Тренер відзначив рівень англійського клубу та його тренера, але заявив, що команда прагне показати власний футбол.

"Це відповідальний момент для нас. Ми знаємо силу суперника, але хочемо зіграти у свій футбол і показати себе", — сказав Туран.

Наставник "гірників" також зізнався, що пишається виходом команди до півфіналу турніру. Він підкреслив, що не відмовляється від амбіцій і прагне передати віру у результат своїм гравцям.

Читайте також:

Окремо Туран звернув увагу на символічне значення виступів "Шахтаря" під час війни в Україні. За його словами, команда має важливу місію — підтримувати людей і демонструвати стійкість.

"Ми хочемо дати надію нашим людям. Показати всьому світу, що не здаємося навіть у такий складний час", — зазначив тренер.

Півфінальний матч Ліги конференцій між "Шахтарем" і "Крістал Пелес" відбудеться 30 квітня у Кракові. Початок зустрічі — о 22:00.

