Головна Спорт Півфінал Ліги конференцій: де і коли Шахтар прийме Кристал Пелас

Дата публікації: 30 квітня 2026 09:01
Шахтар проти Кристал Пелас: де та коли дивитися матч ЛК
Дарійо Срна перед гравцями "Шахтаря". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецький "Шахтар" зіграє з "Кристал Пелас" у першому матчі півфіналу Ліга конференцій. Зустріч відбудеться 30 квітня в польському Кракові на стадіоні імені Генрика Реймана. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Матч буде показано на медіасервісі Megogo, повідомляє портал Новини.LIVE.

Український клуб вийшов у півфінал після перемог над "Лехом" та АЗ. Англійська команда пройшла "Зріньскі", АЕК із Ларнаки та "Фіорентину". Суперники раніше не зустрічалися на офіційному рівні. Це перше очне протистояння "Шахтаря" з "Кристал Пелас" у єврокубках.

Исмаила Сарр на тренировке "Кристал Пэлас"
Лідер "Крісьал Пелас" Ісмаїла Сарр. Фото: instagram.com/cpfc/

Де та коли дивитися матч "Шахтар" — "Кристал Пелас"

Офіційним транслятором єврокубкових матчів в Україні є медіасервіс Megogo. Досвідчений німецький суддя Фелікс Цваєр виведе команди на поле о 22:00 за київським часом. Українським уболівальникам цей матч буде доступний за підписками "Спорт". Трансляція поєдинку пройде на телеканалі "Megogo Футбол Перший" та в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Донецький "Шахтар" має досвід матчів проти англійських клубів і раніше грав у плей-офф проти представників АПЛ. У поточному розіграші команда не має кадрових втрат перед грою. У "Кристал Пелас" відсутні Шейк Дукуре, Еванн Гессан та Едді Нкетіа. Ці втрати можуть вплинути на вибір складу англійської команди.

Матч-відповідь "Кристал Пелас" із "Шахтарем" пройде в Лондоні 7 травня.

ФК Шахтар Ліга Конференцій Крістал Пелес
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
