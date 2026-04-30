Головна Спорт Манчестер Юнайтед націлився на бразильця із Шахтаря

Манчестер Юнайтед націлився на бразильця із Шахтаря

Дата публікації: 30 квітня 2026 06:30
Манчестер Юнайтед стежить за Вінісіусом Тобіасом із Шахтаря
Вінісіус Тобіас. Фото: "Шахтар"

Правий захисник донецького "Шахтаря" Вінісіус Тобіас потрапив у сферу інтересів "Манчестер Юнайтед". Англійський клуб планує стежити за бразильцем під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Екрема Конура.

Винисиус Тобиас
Вінісіус Тобіас. Фото: "Шахтар"

"Шахтар" може вигідно продати захисника

За інформацією джерела, представники "МЮ" уважно оцінюють виступи 22-річного футболіста та можуть активізувати інтерес найближчим часом. Наразі йдеться про спостереження за гравцем і аналіз його перспектив для потенційного підсилення складу.

Контракт Тобіаса з "Шахтарем" чинний до літа 2029 року, що дає донецькому клубу сильну позицію в переговорах. Захисник приєднався до "гірників" у 2021 році, після чого також провів певний час в оренді у мадридському "Реалі".

У сезоні 2025/26 Тобіас є стабільним гравцем основного складу. Він провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився двома голами та трьома результативними передачами.

За даними порталу Transfermarkt, вартість футболіста становить близько 6 млн євро. Це може зробити його відносно доступним варіантом для європейських клубів, але з огляду на вік і перспективи гравця ця сума для покупців не буде меншою за 25–30 млн євро.

"Манчестер Юнайтед" посідає третє місце в турнірній таблиці англійської Прем’єр-ліги, маючи 61 очко після 34 турів, і продовжує боротьбу за зону Ліги чемпіонів.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

