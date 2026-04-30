Манчестер Юнайтед следит за Винисиусом Тобиасом из Шахтера

Винисиус Тобиас. Фото: "Шахтер"

Правый защитник донецкого "Шахтера" Винисиус Тобиас попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед". Английский клуб планирует следить за бразильцем во время летнего трансферного окна.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Экрема Конура.

"Шахтер" может выгодно продать защитника

По информации источника, представители "МЮ" внимательно оценивают выступления 22-летнего футболиста и могут активизировать интерес в ближайшее время. Сейчас речь идет о наблюдении за игроком и анализ его перспектив для потенциального усиления состава.

Контракт Тобиаса с "Шахтером" действует до лета 2029 года, что дает донецкому клубу сильную позицию в переговорах. Защитник присоединился к "горнякам" в 2021 году, после чего также провел некоторое время в аренде в мадридском "Реале".

В сезоне 2025/26 Тобиас является стабильным игроком основного состава. Он провел 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет около 6 млн евро. Это может сделать его относительно доступным вариантом для европейских клубов, но учитывая возраст и перспективы игрока эта сумма для покупателей не будет меньше 25-30 млн евро.

"Манчестер Юнайтед" занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея 61 очко после 34 туров, и продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что украинского вингера Михаила Мудрика дисквалифицировали на четыре года из-за допинга, и он уже подал апелляцию в CAS.

Также Новини.LIVE информировал о кадровых проблемах киевского "Динамо" перед матчем с "Шахтером", в частности из-за травм ключевых игроков средней линии.