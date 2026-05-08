Главная Спорт Что происходит в мадридском Реале: хроника скандала

Что происходит в мадридском Реале: хроника скандала

Дата публикации 8 мая 2026 11:34
Реал созвал экстренное совещание после драки Тчуамени и Вальверде
Феде Вальверде и Орельен Тчуамени во время матча. Фото: Reuters/Matthew Childs

Полузащитники мадридского "Реала" Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде оказались в центре крупного внутреннего конфликта команды. Напряжение между игроками возникло после жесткого эпизода на тренировке. Стычка продолжилась уже за пределами поля и потребовала вмешательства партнеров по команде.

Позже Вальверде пришлось обратиться за медицинской помощью после удара головой, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на El País.

Конфликт Феде Вальверде с Орельеном Тчуамени продолжился и на следующий день. Уругваец отказался пожать руку французу перед началом занятия, после чего между футболистами "Реала" снова произошла перепалка. Спор продолжился в раздевалке, где Феде получил рассечение и был доставлен в больницу. После инцидента клуб организовал внутреннее совещание с участием тренерского штаба и руководства. 

Эмоции Антонио Рюдигера (справа) во время матча. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

В раздевалке "Реала" растет напряжение

После появления информации о конфликте Вальверде выступил с публичным заявлением. Полузащитник подтвердил сам инцидент и визит в больницу, однако опроверг сообщения о драке с Тчуамени. Футболист заявил, что получил травму после падения на стол во время эмоционального спора. При этом в испанских медиа продолжают утверждать, что между игроками произошла именно физическая стычка.

На фоне ситуации в СМИ появилась информация и о других проблемах внутри команды. Ранее сообщалось о конфликте Антонио Рюдигера с Альваро Каррерасом во время тренировки, когда немец дал пощечину молодому одноклубнику. Сам Каррерас позже признал, что между футболистами произошел инцидент, но назвал его внутренним эпизодом команды. Одновременно испанские издания сообщают о напряженных отношениях части игроков с главным тренером Альваро Арбелоа.

По данным испанской прессы, внутри мадридского клуба усиливается раскол в раздевалке. Некоторые футболисты перестали нормально общаться друг с другом, а часть игроков больше не воспринимает требования главного тренера. Руководство "Реала" уже провело несколько экстренных встреч на базе команды и рассматривает дисциплинарные меры после последних событий.

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
