Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Туран прокомментировал слухи об уходе из Шахтера

Туран прокомментировал слухи об уходе из Шахтера

Ua ru
Дата публикации 8 мая 2026 09:58
Арда Туран ответил на вопрос об уходе в Галатасарай
Арда Туран благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран прокомментировал информацию о возможном назначении в турецкий "Галатасарай". В последние дни турецкие медиа активно связывали специалиста с одним из самых титулованных клубов страны. Сам наставник заявил, что не рассматривает подобный вариант.

Также Туран подчеркнул свою привязанность к нынешнему клубу, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу клуба.

Турецкий специалист напомнил, что является воспитанником "Галатасарая", однако отметил работу действующего тренера команды. По словам наставника, нынешний тренер стамбульского клуба уже вошел в историю и остается лучшим вариантом для команды. Туран также подчеркнул, что полностью сосредоточен на работе в "Шахтере". Ранее донецкий клуб доверил ему команду после периода работы в "Эюпспоре".

Арда Туран
Арда Туран с арбитрами матча. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Что сказал Арда Туран о Шахтере

"Сейчас я отдаю себя "Шахтеру" всем сердцем и разумом. Я проявляю уважение к футболке клуба и людям, которые дали мне шанс работать здесь. Я люблю этот клуб и имею большие мечты относительно его будущего. Если мне дали этот шанс, я никогда в жизни не повернусь спиной", — заявил Туран.

После вылета из Лиги конференций "Шахтер" продолжает борьбу за чемпионство в украинской Премьер-лиге. Донецкая команда уступила "Кристал Пэлас" по сумме двух полуфинальных матчей. В финале турнира английский клуб сыграет против испанского "Райо Вальекано". Несмотря на неудачу в еврокубках, руководство "горняков" продолжает поддерживать нынешний тренерский штаб.

Читайте также:

Арда Туран возглавил "Шахтер" после успешного периода работы в турецком футболе. В клубе рассчитывают, что специалист сможет вернуть команду в основной этап Лиги чемпионов. Туран неоднократно заявлял о желании строить долгосрочный проект вместе с "Шахтером".

Напомним, Рико Верхувену помогает готовиться к бою против Александра Усика девушка нидерландского спортсмена. 

Ранее Новини.LIVE сообщали о перестрелке в России, в ходе которой убили известного спортсмена. 

ФК Шахтер Лига Конференций Арда Туран
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации