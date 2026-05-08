Арда Туран ответил на вопрос об уходе в Галатасарай

Арда Туран благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран прокомментировал информацию о возможном назначении в турецкий "Галатасарай". В последние дни турецкие медиа активно связывали специалиста с одним из самых титулованных клубов страны. Сам наставник заявил, что не рассматривает подобный вариант.

Также Туран подчеркнул свою привязанность к нынешнему клубу, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу клуба.

Турецкий специалист напомнил, что является воспитанником "Галатасарая", однако отметил работу действующего тренера команды. По словам наставника, нынешний тренер стамбульского клуба уже вошел в историю и остается лучшим вариантом для команды. Туран также подчеркнул, что полностью сосредоточен на работе в "Шахтере". Ранее донецкий клуб доверил ему команду после периода работы в "Эюпспоре".

Арда Туран с арбитрами матча. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Что сказал Арда Туран о Шахтере

"Сейчас я отдаю себя "Шахтеру" всем сердцем и разумом. Я проявляю уважение к футболке клуба и людям, которые дали мне шанс работать здесь. Я люблю этот клуб и имею большие мечты относительно его будущего. Если мне дали этот шанс, я никогда в жизни не повернусь спиной", — заявил Туран.

После вылета из Лиги конференций "Шахтер" продолжает борьбу за чемпионство в украинской Премьер-лиге. Донецкая команда уступила "Кристал Пэлас" по сумме двух полуфинальных матчей. В финале турнира английский клуб сыграет против испанского "Райо Вальекано". Несмотря на неудачу в еврокубках, руководство "горняков" продолжает поддерживать нынешний тренерский штаб.

Арда Туран возглавил "Шахтер" после успешного периода работы в турецком футболе. В клубе рассчитывают, что специалист сможет вернуть команду в основной этап Лиги чемпионов. Туран неоднократно заявлял о желании строить долгосрочный проект вместе с "Шахтером".

