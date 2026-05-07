Главная Спорт Эксперт назвал самый дорогой актив донецкого Шахтера

Дата публикации 7 мая 2026 14:42
В Шахтере появился игрок за сотни миллионов евро
Алисон Сантана забивает гол. Фото: Reuters/Maurice Van Steen

Бывший футболист "Шахтера" Виктор Грачев высоко оценил игру бразильского легионера донецкого клуба Алисона Сантаны. По мнению эксперта, именно этот футболист сейчас является главным активом команды. В будущем трансферная стоимость бразильца может существенно вырасти.

Грачев отметил влияние бразильца на игру нынешнего состава "горняков", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Blik

Алисон проводит один из самых результативных сезонов в составе донецкой команды. В нынешней кампании футболист сыграл 25 матчей во всех турнирах. На счету бразильца 7 забитых мячей и 10 результативных передач. Контракт игрока с "Шахтером" рассчитан до конца 2029 года. 

Алисон Сантана
Алисон Сантана во время матча. Фото: Reuters/Maurice Van Steen

Что сказал Грачев об Алисоне

"Бразилец выглядит невероятно. Когда я впервые его увидел, сразу понял: это игрок, за которого меньше 100 млн даже разговоров быть не может. Сейчас кто-то предлагает за него 20–30 млн, но мне с этого просто смешно. Через сезон-два его продадут за огромные деньги", — заявил эксперт.

Грачев также подчеркнул, что без Алисона нынешний "Шахтер" выглядел бы совсем иначе. Эксперт назвал бразильца футболистом, который делает разницу на поле. В донецком клубе продолжают делать ставку на молодых южноамериканских игроков. Такая стратегия уже приносила "Шахтеру" крупные доходы от трансферов в европейские топ-клубы.

В последние годы "Шахтер" успешно продавал бразильских футболистов в ведущие чемпионаты Европы. Среди самых известных трансферов: переходы Михаила Мудрика, Фреда, Фернандиньо и Дугласа Косты. В клубе рассчитывают, что Алиссон сможет повторить путь своих предшественников. 

ФК Шахтер Футбол трансферы Алисон Сантана
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
