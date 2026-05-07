В Шахтере появился игрок за сотни миллионов евро

Эксперт назвал самый дорогой актив донецкого Шахтера
Бывший футболист "Шахтера" Виктор Грачев высоко оценил игру бразильского легионера донецкого клуба Алисона Сантаны. По мнению эксперта, именно этот футболист сейчас является главным активом команды. В будущем трансферная стоимость бразильца может существенно вырасти.
Грачев отметил влияние бразильца на игру нынешнего состава "горняков", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Blik.
Алисон проводит один из самых результативных сезонов в составе донецкой команды. В нынешней кампании футболист сыграл 25 матчей во всех турнирах. На счету бразильца 7 забитых мячей и 10 результативных передач. Контракт игрока с "Шахтером" рассчитан до конца 2029 года.
Что сказал Грачев об Алисоне
"Бразилец выглядит невероятно. Когда я впервые его увидел, сразу понял: это игрок, за которого меньше 100 млн даже разговоров быть не может. Сейчас кто-то предлагает за него 20–30 млн, но мне с этого просто смешно. Через сезон-два его продадут за огромные деньги", — заявил эксперт.
Грачев также подчеркнул, что без Алисона нынешний "Шахтер" выглядел бы совсем иначе. Эксперт назвал бразильца футболистом, который делает разницу на поле. В донецком клубе продолжают делать ставку на молодых южноамериканских игроков. Такая стратегия уже приносила "Шахтеру" крупные доходы от трансферов в европейские топ-клубы.
В последние годы "Шахтер" успешно продавал бразильских футболистов в ведущие чемпионаты Европы. Среди самых известных трансферов: переходы Михаила Мудрика, Фреда, Фернандиньо и Дугласа Косты. В клубе рассчитывают, что Алиссон сможет повторить путь своих предшественников.
