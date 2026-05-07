Главная Спорт Компани в ярости и подаст протест на судейство в матче Баварии с ПСЖ

Дата публикации 7 мая 2026 09:45
Компани нашел виновника вылета Баварии от ПСЖ из Лиги чемпионов
Венсан Компани во время матча. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани прокомментировал судейство в полуфинальных матчах Лиги чемпионов против "ПСЖ". Мюнхенская команда уступила по сумме двух встреч со счетом 5:6 и завершила выступления в турнире. После ответной игры (1:1) бельгийский специалист публично раскритиковал решения арбитров.

Основные претензии касались эпизодов с возможным удалением Нуну Мендеша и игрой рукой, сообщают Новини.LIVE.

Венсан Компани заявил, что в двух матчах были спорные моменты, которые трактовались по-разному. Тренер вспомнил эпизод из первой встречи, когда пенальти был назначен после попадания мяча в руку Альфонсо Дэвиса. Во втором матче аналогичный момент с Жоау Невешем остался без наказания. По мнению наставника "Баварии", такие решения повлияли на ход противостояния. 

Венсан Компани
Венсан Компани аппелирует к арбитру. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Что сказал Компани о работе арбитров

"Есть поводы для протеста. Нуну Мендеш должен был получить вторую желтую карточку и быть удален. Если посмотреть на оба эпизода с рукой, то это становится просто смешно. Это абсурд", — заявил тренер.

При этом Компани признал, что "ПСЖ" провел сильное противостояние. Тренер отметил, что обе команды показали равный футбол в двух матчах. Решающее значение, по его словам, имел всего один мяч. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
