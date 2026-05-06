Мальдера выбрал специалистов для работы в тренерском штабе сборной Украины

Андреа Мальдера во время работы в "Брайтоне". Фото: John Walton/PA Images via Getty Images

Предполагаемый новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера уже знает, кого позовет в ассистенты. В штабе наставника будет как минимум один иностранец. Речь идет об итальянце.

Мальдера может возглавить сборную Украины в июне, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Динамоманию".

Наставник сборной Украины Сергей Ребров в ближайшие недели покинет команду после трех лет работы. Его контракт близок к завершению. После этого "сине-желтых" впервые в истории может возглавить зарубежный специалист.

Что известно о новом штабе сборной Украины

Ассистенты Сергея Реброва уйдут в отставку вместе с тренером. У Андреа Мальдеры будет своя команда. В нее войдет как минимум один итальянский специалист, имя которого пока не называется.

Также известно, что 54-летний Андреа Мальдера заручится поддержкой Рустама Худжамова и Глеба Платова. Также утверждалось, что в тренерский штаб нового наставника может войти Тарас Степаненко.

Сам Андреа Мальдера уже работал в сборной Украины с 2016 по 2021 годы. Он был ассистентом Андрея Шевченко. После этого итальянец помогал Роберто Де Дзерби в "Брайтоне" и "Марселе".

