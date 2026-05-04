В штаб Мальдеры может войти легендарный игрок сборной Украины

Дата публикации 4 мая 2026 15:17
Степаненко может войти в штаб сборной Украины при Мальдере
Тарас Степаненко в сборной Украины. Фото: instagram.com/tarasstepanenko/

Полузащитник "Колоса" Тарас Степаненко может войти в тренерский штаб сборной Украины по футболу. Кандидатура игрока рассматривается в контексте возможного назначения нового наставника. Официально имя сменщика Сергея Реброва у руля "сине-желтых" не называлось.

Ожидается, что сборную может возглавить Андреа Мальдера, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

Итальянский специалист рассматривается как основной претендент на должность главного тренера сборной Украины. В штабе Андреа Мальдеры планируется присутствие украинских специалистов. Это связано с необходимостью адаптации и коммуникации внутри команды. 

Тарас Степаненко в "Шахтере". Фото: instagram.com/tarasstepanenko/

Роль Степаненко в возможном штабе

Бывший капитан "Шахтера" рассматривается не только как помощник по игровым аспектам. Отмечается его опыт и понимание процессов за пределами тактики. В частности, речь идет о работе с психологией и физическими нагрузками. 

Степаненко перешел в "Колос" зимой на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел четыре матча в чемпионате Украины. Контракт 36-летнего футболиста рассчитан до конца сезона 2025/26. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
