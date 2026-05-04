Динамо предложило базу в Конча-Заспе для сборной Украины

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк. Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" предложило Украинской ассоциации футбола свою тренировочную базу для подготовки национальной команды. Речь идет о сборе перед июньскими товарищескими матчами. "Сине-желтые" могут провести сразу два поединка.

Столичный клуб готов был предоставить инфраструктуру бесплатно, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

Основным вариантом для проведения сбора рассматривается Emily Resort во Львове. Этот объект считается приоритетным по причине логистики. При этом предложение "Динамо" остается актуальным. Вариант с Киевом не исключается в будущем.

База киевского "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Где будет готовиться сборная Украины

База "Динамо" в Конча-Заспе соответствует требованиям для подготовки национальной команды. Клуб выразил готовность предоставить условия без финансовых затрат для ассоциации. Несмотря на это, выбор может быть сделан в пользу другого места. Решение зависит от логистики и организационных факторов.

Сборная Украины, которая скоро официально получит нового тренера, в первый день лета-2026 может провести два товарищеских поединка. Соперниками "сине-желтых" должны стать команды Польши и Дании.

