Милевский признал силу Шахтера после победы над Динамо

Матвей Пономаренко (справа) борется за мяч. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский прокомментировал результат матча между "Динамо" и "Шахтером". Встреча завершилась победой донецкой команды со счетом 2:1. Экс-футболист оценил уровень игры обеих команд.

Милевский отметил, что исход поединка отражает текущую форму соперников, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

"Шахтер" благодаря этой победе укрепил позиции в турнирной таблице УПЛ. Команда набрала 63 очка и увеличила отрыв от ближайшего преследователя. Второе место занимает ЛНЗ. Разница между командами составляет 10 баллов.

Капитан "Шахтера" Николай Матвиенко в игре. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как Милевский оценил "Шахтер" и "Динамо"

Известный в прошлом футболист признал, что донецкая команда одержала заслуженную победу. Она отыгралась после гола Матвея Пономаренко и выдержала давление "Динамо" в конце матча, когда "бело-синие" пытались вырвать ничью.

"Буду немногословным. Как бы я ни относился к своему родному, любимому клубу — я обожаю все, что связано с "Динамо", но Шахтер сегодня показал уровень. Неважно, какая там логистика, сколько переездов или в каких странах ты играешь. Они просто приехали в Киев и закрыли игру со счетом 2:1", — заявил Милевский.

Эксперт отметил, что "Шахтер" уверенно провел матч даже с учетом ротации состава. Артем подчеркнул, что выступление "горняков" подтверждает ее уровень в том числе и на международной арене.

