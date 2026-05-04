Вирт объяснил, что будут ждать от Мальдеры в сборной Украины

Андреа Мальдера (справа) с Ильей Забарным в АПЛ. Фото: Getty Images

Бывший голкипер донецкого "Шахтера" Юрий Вирт высказался о возможном назначении Андреа Мальдеры в сборную Украины. Эксперт отметил, что такой вариант не стал полной неожиданностью. Итальянский специалист уже рассматривался среди кандидатов.

Юрий Вирт также подчеркнул влияние Андрей Шевченко на возможное решение по национальной команде, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

Бывший вратарь напомнил о негативном фоне после невыхода на чемпионат мира. По его мнению, новому тренеру предстоит не только выстроить игру, но и добиться результата в сборной Украины. Эксперт отметил важность психологической составляющей в команде.

Ожидания от нового тренера сборной Украины

"Не слишком неожиданная новость. Он был одним из основных кандидатов. Я понимаю, что это прерогатива Андрея Шевченко, который работал с ним и очень хорошо его знает. Сборную не мог принять кто угодно, ведь, в первую очередь, нужен результат", — заявил Вирт.

Голкипер добавил, что ожидал назначения украинского специалиста, в частности Мирона Маркевича. Он подчеркнул, что работа в сборной связана с высокой ответственностью и постоянным давлением. По его словам, итоговую оценку тренеру даст только результат. Вирт отметил, что главной задачей остается выход команды на крупные турниры.

