Туран объяснил ключевой фактор победы Шахтера над Динамо

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран не скрывал эмоций после победы над киевским "Динамо" в рамках 26-го тура УПЛ. "Горняки" первыми пропустили гол, но сумели забить сопернику два мяча в ответ. Наставник считает исход противостояния справедливым.

Туран выделил ключевые компоненты победы "Шахтера", сообщают Новини.LIVE.

Донецкий "Шахтер" не упустил шанс увеличить отрыв от соперников в турнирной таблице Премьер-лиги. Арда Туран поставил наполовину резервный состав на игру с "Динамо", но "горняки" сумели увезти из Киева три очка.

"Бело-синие" не могут обыграть "горняков" на протяжении пяти лет в рамках украинской Премьер-лиги. В последний раз это происходило еще в 2021 году. Арда Туран отметил характер и реализацию моментов своей команды в матче против "Динамо".

Тренер "горняков" отметил, что команда должна сохранять максимальную концентрацию до финального свистка и демонстрировать высокий уровень отношения к игре. Он подчеркнул важность долгосрочного построения коллектива и уважения к футболу в каждом матче.

"Мы должны до финального свистка сохранять серьезность и сконцентрированность на высшем уровне. Мы строим команду на перспективу, поэтому от игры к игре должны показывать самый высокий уровень отношения и уважения к футболу. Это прекрасная победа. "Динамо" великолепный соперник, я сильно их уважаю. Всегда приятно добывать победу против них, особенно на их домашнем стадионе. Сейчас у нас тяжелые времена с точки зрения логистики, но я бесконечно ценю старания своих игроков и благодарен им за отдачу. Какие бы слова благодарности я бы не подобрал, они все будут недостаточными, чтобы описать, насколько я ценю их вклад", — заявил Туран.

Также специалист отдельно выделил вклад отдельных игроков и объяснил кадровые решения. Он отметил значимость Траоре для команды, подчеркнул доверие ко всем футболистам и заявил, что рассматривает состав как единое целое.

