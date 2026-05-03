Туран пояснив ключовий чинник перемоги Шахтаря над Динамо

Тренер Арда Туран під час матчу з "Динамо". Фото: скриншот YouTube

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран не приховував емоцій після перемоги над київським "Динамо" в рамках 26-го туру УПЛ. "Гірники" першими пропустили гол, але зуміли забити супернику два м'ячі у відповідь. Наставник вважає результат протистояння справедливим.

Туран виділив ключові компоненти перемоги "Шахтаря", повідомляють Новини.LIVE.

Донецький "Шахтар" не змарнував шанс збільшити відрив від суперників у турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Арда Туран поставив наполовину резервний склад на гру з "Динамо", але "гірники" зуміли вивезти з Києва три очки.

Вінісіус Тобіаст сперечається з арбітром. Фото: скриншот YouTube

Як Туран оцінив гру "Шахтаря"

"Біло-сині" не можуть обіграти "гірників" протягом п'яти років у рамках української Прем'єр-ліги. Востаннє це відбувалося ще 2021 року. Арда Туран відзначив характер та реалізацію моментів своєї команди в матчі проти "Динамо".

Тренер "гірників" наголосив, що команда має зберігати максимальну концентрацію до фінального свистка та демонструвати високий рівень ставлення до гри. Він наголосив на важливості довгострокової побудови колективу та поваги до футболу в кожному матчі.

"Ми повинні до фінального свистка зберігати серйозність і сконцентрованість на найвищому рівні. Ми будуємо команду на перспективу, тому від гри до гри повинні показувати найвищий рівень ставлення та поваги до футболу. Це прекрасна перемога. "Динамо" чудовий суперник, я дуже їх поважаю. Завжди приємно здобувати перемогу проти них, особливо на їхньому домашньому стадіоні. Зараз у нас важкі часи з точки зору логістики, але я безмежно ціную старання своїх гравців і вдячний їм за віддачу. Які б слова подяки я б не підібрав, вони всі будуть недостатніми, щоб описати, наскільки я ціную їхній внесок", — заявив Туран.

Також фахівець окремо виділив внесок окремих гравців та пояснив кадрові рішення. Він наголосив на значущості Траоре для команди, підкреслив довіру до всіх футболістів і заявив, що розглядає склад як єдине ціле.

