Головна Спорт Костюк пояснив поразку Динамо від Шахтаря

Дата публікації: 3 травня 2026 20:36
Костюк поскаржився на реалізацію моментів Динамо
Тренер Ігор Костюк під час матчу. Фото: скриншот YouTube

Головний тренер київського "Динамо" Ігор Костюк прокоментував поразку команди від донецького "Шахтаря" в матчі 26-го туру чемпіонату України. Поєдинок завершився з рахунком 1:2. Наставник оцінив гру команди та виділив ключові епізоди зустрічі.

Костюк назвав головний фактор поразки "Динамо", повідомляють Новини.LIVE.

Господарі поля першими повели в рахунку після голу Матвія Пономаренка з центру поля. Однак "Шахтар" не тільки відігрався, а й вирвав перемогу, хоча "біло-сині" були близькі до того, щоб зрівняти рахунок.

Руслан Нещерет
Руслан Нещерет після пропущеного гола. Фото: скріншот YouTube

Що Костюк сказав про гру "Динамо"

Київська команда втратила шанс "вклинитися" в боротьбу за місце в трійці призерів, а "Шахтар" уже в наступному турі може оформити достроковий чемпіонський титул. Однак Ігор Костюк не став звинувачувати футболістів "Динамо" в поразці.

"Це було справжнє свято для вболівальників, подивіться, скільки людей прийшло. Це дербі, яке завжди заслуговує на увагу. Ми дисципліновано зіграли, але в кількох моментах недопрацювали і пропустили голи. Шансів було достатньо, але підвела реалізація", — заявив Костюк.

Тренер також вказав на низку епізодів, що вплинули на результат матчу. Він відзначив незарахований гол та нереалізовані моменти в атаці. За його словами, команда не планує вносити радикальні зміни після цієї гри. Тренер підкреслив, що результат вимагає аналізу, але не перегляду загальної стратегії.

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк розповіла про свої цілі після тріумфу на турнірі WTA 1000 у Мадриді.

Також раніше з'явилася інформація про катастрофу літака в США, внаслідок якої загинули п'ять спортсменів. 

ФК Шахтар Динамо Ігор Костюк
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
