Костюк поскаржився на реалізацію моментів Динамо

Тренер Ігор Костюк під час матчу. Фото: скриншот YouTube

Головний тренер київського "Динамо" Ігор Костюк прокоментував поразку команди від донецького "Шахтаря" в матчі 26-го туру чемпіонату України. Поєдинок завершився з рахунком 1:2. Наставник оцінив гру команди та виділив ключові епізоди зустрічі.

Костюк назвав головний фактор поразки "Динамо".

Господарі поля першими повели в рахунку після голу Матвія Пономаренка з центру поля. Однак "Шахтар" не тільки відігрався, а й вирвав перемогу, хоча "біло-сині" були близькі до того, щоб зрівняти рахунок.

Руслан Нещерет після пропущеного гола. Фото: скріншот YouTube

Що Костюк сказав про гру "Динамо"

Київська команда втратила шанс "вклинитися" в боротьбу за місце в трійці призерів, а "Шахтар" уже в наступному турі може оформити достроковий чемпіонський титул. Однак Ігор Костюк не став звинувачувати футболістів "Динамо" в поразці.

"Це було справжнє свято для вболівальників, подивіться, скільки людей прийшло. Це дербі, яке завжди заслуговує на увагу. Ми дисципліновано зіграли, але в кількох моментах недопрацювали і пропустили голи. Шансів було достатньо, але підвела реалізація", — заявив Костюк.

Тренер також вказав на низку епізодів, що вплинули на результат матчу. Він відзначив незарахований гол та нереалізовані моменти в атаці. За його словами, команда не планує вносити радикальні зміни після цієї гри. Тренер підкреслив, що результат вимагає аналізу, але не перегляду загальної стратегії.

