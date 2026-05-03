Головна Спорт Костюк оцінила свої шанси на Ролан Гаррос після перемоги в Мадриді

Костюк оцінила свої шанси на Ролан Гаррос після перемоги в Мадриді

Дата публікації: 3 травня 2026 11:03
Костюк розкрила нові цілі після перемоги в Мадриді
Марта Костюк із кубком переможниці. Фото: Reuters/Ana Beltran

Одна з провідних тенісисток України Марта Костюк прокоментувала перемогу на турнірі WTA 1000 у Мадриді. Вона стала першою представницею України з 2018 року, якій вдалося виграти змагання такого рівня. Фінал пройшов на ґрунтовому покритті в столиці Іспанії.

Для спортсменки цей титул став першим у категорії WTA 1000, повідомляють Новини.LIVE.

Тенісистка Марта Костюк зазначила, що раніше в неї були складнощі з результатами на цьому турнірі. За її словами, в минулому статистика виступів у Мадриді була невдалою. Цього разу їй вдалося змінити ситуацію і показати стабільну гру. Перемога стала важливим етапом у кар'єрі.

Плани Марти Костюк на сезон

У фіналі "тисячника" в столиці Іспанії українка обіграла "нейтральну" Мірру Андрєєву у двох сетах (6:3, 7:5). Раніше в півфіналі Марта Костюк також перемогла росіянку Анастасію Потапову, яка виступала під австрійським прапором.

"Очевидно, виграти в Мадриді просто неймовірно. До минулого року в мене була дуже погана статистика виграних матчів у Мадриді, тому зараз це надзвичайно особливі емоції. Перед матчем я хотіла насамперед отримати задоволення від гри, незалежно від результату, і саме цього мені вдалося досягти. А перемога стала бонусом", — розповіла Костюк.

Марта Костюк
Марта Костюк святкує перемогу. Фото: Reuters/Ana Beltran

Українка також прокоментувала свої подальші плани на сезон. Вона зазначила, що не думає про виступ на "Ролан Гаррос" заздалегідь. За словами тенісистки, попереду ще кілька турнірів, включно з Римом та Страсбургом. Основним завданням Марта Костюк назвала збереження здоров'я і стабільної форми.

Теніс Марта Костюк українські тенісисти
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
