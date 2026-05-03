Главная Спорт Динамо — Шахтер: где и когда смотреть матч чемпионата Украины

Динамо — Шахтер: где и когда смотреть матч чемпионата Украины

Дата публикации 3 мая 2026 09:47
Где и когда смотреть матч Динамо против Шахтера в УПЛ
Андрей Ярмоленко борется за мяч на фоне Арды Турана. Фото: УНИАН

В центральном поединке 26-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" примет в Киеве донецкий "Шахтер". Столичный клуб быстро продал все билеты на это противостояние, хотя стадион будет не полным. Обеим командам необходима победа, хоть и по разным причинам.

Это будет третий матч соперников в сезоне, статистика пока равная, сообщают Новини.LIVE.  

В воскресенье, 3 мая, в 18:00 киевское "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером". Подопечные Игоря Костюка борются за третье место в УПЛ, которое позволит сыграть в еврокубках. "Горняки" сражаются за возвращение чемпионского титула. У обеих команд есть проблемы, которые могут помешать завоевать 3 балла. 

Шахтер Донецк
Игроки "Шахтера" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Где и когда смотреть матч "Динамо" — "Шахтер" 

"Украинское классическое" покажет УПЛ ТБ. Варианты для просмотра матча есть разные, включая возможность бесплатно увидеть игру на YouTube-канале "Динамо". Также поединок будет доступен на ОТТ-платформах: это Sweet.TV, Megogo, Киевстар ТВ, Volia TV, Setanta Sports и тд. 

У "Динамо" есть кадровые потери накануне поединка, которые включают в себя Владимира Бражко и Владислав Кабаев. Под вопросом участие в матче Тымчика и Михайленко. 

Донецкий "Шахтер" сыграет на фоне усталости после первого полуфинала Лиги Конференций, в котором подопечные Арды Турана уступили английскому "Кристал Пэлас" (1:3). 

В двух предыдущих матчах сезона соперники обменялись победами. Сначала "Динамо" выбило "Шахтер" из Кубка Украины, после чего "горняки" обыграли "бело-синих" в первом круге чемпионата Украины. 

ФК Шахтер Динамо УПЛ
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
