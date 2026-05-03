Где и когда смотреть матч Динамо против Шахтера в УПЛ

Андрей Ярмоленко борется за мяч на фоне Арды Турана. Фото: УНИАН

В центральном поединке 26-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" примет в Киеве донецкий "Шахтер". Столичный клуб быстро продал все билеты на это противостояние, хотя стадион будет не полным. Обеим командам необходима победа, хоть и по разным причинам.

Это будет третий матч соперников в сезоне, статистика пока равная, сообщают Новини.LIVE.

В воскресенье, 3 мая, в 18:00 киевское "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером". Подопечные Игоря Костюка борются за третье место в УПЛ, которое позволит сыграть в еврокубках. "Горняки" сражаются за возвращение чемпионского титула. У обеих команд есть проблемы, которые могут помешать завоевать 3 балла.

Игроки "Шахтера" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Где и когда смотреть матч "Динамо" — "Шахтер"

"Украинское классическое" покажет УПЛ ТБ. Варианты для просмотра матча есть разные, включая возможность бесплатно увидеть игру на YouTube-канале "Динамо". Также поединок будет доступен на ОТТ-платформах: это Sweet.TV, Megogo, Киевстар ТВ, Volia TV, Setanta Sports и тд.

У "Динамо" есть кадровые потери накануне поединка, которые включают в себя Владимира Бражко и Владислав Кабаев. Под вопросом участие в матче Тымчика и Михайленко.

Читайте также:

Донецкий "Шахтер" сыграет на фоне усталости после первого полуфинала Лиги Конференций, в котором подопечные Арды Турана уступили английскому "Кристал Пэлас" (1:3).

В двух предыдущих матчах сезона соперники обменялись победами. Сначала "Динамо" выбило "Шахтер" из Кубка Украины, после чего "горняки" обыграли "бело-синих" в первом круге чемпионата Украины.

Напомним, Новини.LIVE писали о возможном возвращении бывшего игрока "Шахтера" Даниила Сикана в чемпионат Украины.

Также Новини.LIVE сообщали о прогнозе Мохамеда Салаха на победителя чемпионата Англии по футболу.