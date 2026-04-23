УЕФА наказал Шахтер и Арду Турана после инцидента в еврокубках

Донецкий "Шахтер" получил санкции от УЕФА по итогам матча против нидерландского "АЗ". Дисциплинарные меры связаны с несколькими нарушениями регламента. Общая сумма штрафов для клуба и тренерского штаба составила десятки тысяч евро.

Решение было принято после рассмотрения инцидентов, произошедших во время игры, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Украинский клуб оштрафован на 20 тысяч евро за распространение сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию. Еще 10 тысяч евро "Шахтер" должен выплатить за нарушение процедур, связанных с серьезными травмами игроков, а также медицинского протокола по сотрясениям мозга. Отдельное наказание получил главный тренер команды Арда Туран, который также был признан нарушившим регламент.

Причины санкций и дополнительные меры

Арда Туран обязан выплатить штраф в размере 20 тысяч евро за несоблюдение процедур. Кроме того, УЕФА обязал "Шахтер" провести образовательную сессию для игроков, тренеров и персонала клуба. Она будет посвящена вопросам сотрясений мозга и соблюдению медицинских стандартов. Эти меры направлены на предотвращение подобных ситуаций в будущем.

Инцидент произошел в матче против "АЗ", когда один из игроков потерял сознание после столкновения. Этот эпизод стал ключевым фактором для последующего расследования. В УЕФА подчеркнули важность строгого соблюдения медицинских протоколов. Клуб должен выполнить все предписания в установленные сроки.

