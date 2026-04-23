Головна Спорт УЄФА оштрафував Шахтар та Арду Турана

УЄФА оштрафував Шахтар та Арду Турана

Дата публікації: 23 квітня 2026 13:20
УЄФА покарав Шахтар та Арду Турана після інциденту в єврокубках
Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран. Фото: пресслужба клубу

Донецький "Шахтар" отримав санкції від УЄФА за підсумками матчу проти нідерландського "АЗ". Дисциплінарні заходи пов'язані з кількома порушеннями регламенту. Загальна сума штрафів для клубу та тренерського штабу склала десятки тисяч євро.

Рішення було ухвалено після розгляду інцидентів, що сталися під час гри, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Український клуб оштрафовано на 20 тисяч євро за поширення повідомлення, що не відповідає спортивному заходу. Ще 10 тисяч євро "Шахтар" має виплатити за порушення процедур, пов'язаних із серйозними травмами гравців, а також медичного протоколу щодо струсів мозку. Окреме покарання отримав головний тренер команди Арда Туран, який також був визнаний таким, що порушив регламент.

Гравці "Шахтаря" святкують гол. Фото: пресслужба клубу

Причини санкцій та додаткові заходи

Арда Туран зобов'язаний виплатити штраф у розмірі 20 тисяч євро за недотримання процедур. Окрім того, УЄФА зобов'язав "Шахтар" провести освітню сесію для гравців, тренерів і персоналу клубу. Вона буде присвячена питанням струсів мозку та дотриманню медичних стандартів. Ці заходи спрямовані на запобігання подібних ситуацій у майбутньому.

Інцидент стався в матчі проти "АЗ", коли один із гравців знепритомнів після зіткнення. Цей епізод став ключовим фактором для подальшого розслідування. В УЄФА наголосили на важливості суворого дотримання медичних протоколів. Клуб має виконати всі приписи у встановлені терміни.

УЄФА ФК Шахтар Арда Туран
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
