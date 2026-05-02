Салах рассказал о причинах ухода из Ливерпуля и чемпионстве Арсенала

Мохамед Салах во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах прокомментировал свое будущее в клубе. Игрок подтвердил, что завершает этап в английской команде. Он отметил, что был счастлив провести в клубе девять лет.

За это время футболист добился значительных результатов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sports.

"Ливерпуль" и Мохамед Салах объявили о том, что в конце сезона 2025/26 египетский футболист уйдет из клуба на правах свободного агента. Пока не известно, где он продолжит карьеру, но этап нападающего на "Энфилде" подходит к концу. Сам Мохамед с благодарностью вспоминает времена в составе "красных".

Мохамед Салах отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Причины решения Салаха

"Я провел здесь девять лет и достиг всего. Для меня важно, что люди будут помнить меня, это самое главное. Раньше я не был готов уходить, потому что показывал высокий уровень и продолжал устанавливать рекорды. Но сейчас, с учетом того, что происходит, я чувствую, что пришло время", — заявил Салах.

Итоги чемпионской борьбы в АПЛ

Мохамед также ответил на вопрос о том, какая команда может завоевать чемпионский титул в АПЛ по итогам нынешнего сезона. Египетский футболист считает, что у "Арсенала" есть хорошие шансы опередить "Манчестер Сити" в турнирной таблице.

Читайте также:

"Я на самом деле ожидаю, что "Арсенал" выиграет Премьер-лигу, потому что это единственная команда, которая играет вместе уже четыре или пять лет, у них есть сильная связь и высокое качество. Это непросто, это очень сложно", — добавил Салах.

