Караваев отказался от возвращения в Шахтер

Александр Караваев работает на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Донецкий "Шахтер" продолжает искать замену Ефиму Конопле. Вингер сборной Украины хочет сменить клуб будущим летом. "Горняки" рассматривали на эту позицию даже ветерана "Динамо".

Возраст Караваева не стал причиной для мыслей о завершении карьеры, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Футбол 24".

Правый защитник Александр Караваев является воспитанником донецкого "Шахтера", однако закрепиться в этой команде игроку не удалось. В 2019 году вингер перешел в киевское "Динамо" из луганской "Зари", после чего стал одним из лидеров столичной команды.

Александр Караваев после матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Караваев мог вернуться в "Шахтер"

Тренерский штаб "горняков" не смутил возраст 33-летнего футболиста. Алеександр Караваев получил предложение заменить Ефима Коноплю в донецкой команде, но отверг его.

Караваев намерен остаться в киевском "Динамо". Летом 2026 года у него завершится контракт со столичным клубом, но стороны близки к продлению соглашения еще на 12 месяцев.

Читайте также:

В сезоне 2025/26 Караваев провел за "бело-синих" 28 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

