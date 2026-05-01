Шовковский прокомментировал возможное назначение в сборную Украины

Бывший наставник "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал ситуацию с назначением наставника сборной Украины. Специалист ответил на вопрос о возможном предложении возглавить команду. По его словам, контактов с ним по этому поводу не было.

Шовковский отметил, что смена главного тренера является сложным этапом для футбольной системы страны, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "ТСН Гламур".

Позиция Шовковского по вопросу нового тренера

Экс-вратарь сборной Украины подчеркнул, что будущему наставнику предстоит работать в непростых условиях. При этом Александр Шовковский указал на факторы, влияющие на уровень сборной. Среди них оказались развитие национального чемпионата и выступления игроков за рубежом.

Александр Шовковский на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Если главный тренер уходит в отставку, то, безусловно, будут выборы нового главного тренера. Это очень непростой период для всей футбольной страны. Я уверен, что следующий наставник сделает все возможное для развития футбола в Украине. Но нужно учитывать, что страна живет в условиях войны", — заявил Шовковский.

Экс-наставник "Динамо" добавил, что не участвовал в переговорах о назначении. Он подчеркнул, что вопрос выбора тренера находится вне его контроля. Также специалист не стал раскрывать личные планы относительно возможной работы в сборной.

