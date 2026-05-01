Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Шовковский не получал предложение возглавить сборную Украины

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 12:47
Шовковский прокомментировал возможное назначение в сборную Украины
Бывший наставник "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал ситуацию с назначением наставника сборной Украины. Специалист ответил на вопрос о возможном предложении возглавить команду. По его словам, контактов с ним по этому поводу не было. 

Шовковский отметил, что смена главного тренера является сложным этапом для футбольной системы страны, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "ТСН Гламур". 

Позиция Шовковского по вопросу нового тренера

Экс-вратарь сборной Украины подчеркнул, что будущему наставнику предстоит работать в непростых условиях. При этом Александр Шовковский указал на факторы, влияющие на уровень сборной. Среди них оказались развитие национального чемпионата и выступления игроков за рубежом. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Если главный тренер уходит в отставку, то, безусловно, будут выборы нового главного тренера. Это очень непростой период для всей футбольной страны. Я уверен, что следующий наставник сделает все возможное для развития футбола в Украине. Но нужно учитывать, что страна живет в условиях войны", — заявил Шовковский.

Экс-наставник "Динамо" добавил, что не участвовал в переговорах о назначении. Он подчеркнул, что вопрос выбора тренера находится вне его контроля. Также специалист не стал раскрывать личные планы относительно возможной работы в сборной. 

Сборная Украины по футболу Динамо Александр Шовковский
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации