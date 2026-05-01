Шовковський прокоментував можливе призначення до збірної України

Колишній наставник "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував ситуацію з призначенням наставника збірної України. Фахівець відповів на запитання про можливу пропозицію очолити команду. За його словами, контактів із ним із цього приводу не було.

Шовковський зазначив, що зміна головного тренера є складним етапом для футбольної системи країни, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "ТСН Гламур".

Позиція Шовковського щодо питання нового тренера

Ексворотар збірної України підкреслив, що майбутньому наставнику доведеться працювати в непростих умовах. Водночас Олександр Шовковський вказав на чинники, що впливають на рівень збірної. Серед них виявилися розвиток національного чемпіонату та виступи гравців за кордоном.

Олександр Шовковський на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

"Якщо головний тренер йде у відставку, то, безумовно, будуть вибори нового головного тренера. Це дуже непростий період для всієї футбольної країни. Я впевнений, що наступний наставник зробить усе можливе для розвитку футболу в Україні. Але потрібно враховувати, що країна живе в умовах війни", — заявив Шовковський.

Екс-наставник "Динамо" додав, що не брав участі в переговорах про призначення. Він підкреслив, що питання вибору тренера перебуває поза його контролем. Також фахівець не став розкривати особисті плани щодо можливої роботи в збірній.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про готовність Жозе Моурінью повернутися в мадридський "Реал" влітку 2026 року.

Також Новини.LIVE писали про можливий перехід польського нападника Роберта Левандовського в італійський "Ювентус".