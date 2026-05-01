Шовковський не отримував пропозицію очолити збірну України

Дата публікації: 1 травня 2026 12:47
Шовковський прокоментував можливе призначення до збірної України
Колишній наставник "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував ситуацію з призначенням наставника збірної України. Фахівець відповів на запитання про можливу пропозицію очолити команду. За його словами, контактів із ним із цього приводу не було.

Шовковський зазначив, що зміна головного тренера є складним етапом для футбольної системи країни, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "ТСН Гламур".

Позиція Шовковського щодо питання нового тренера

Ексворотар збірної України підкреслив, що майбутньому наставнику доведеться працювати в непростих умовах. Водночас Олександр Шовковський вказав на чинники, що впливають на рівень збірної. Серед них виявилися розвиток національного чемпіонату та виступи гравців за кордоном.

Александр Шовковский
Олександр Шовковський на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

"Якщо головний тренер йде у відставку, то, безумовно, будуть вибори нового головного тренера. Це дуже непростий період для всієї футбольної країни. Я впевнений, що наступний наставник зробить усе можливе для розвитку футболу в Україні. Але потрібно враховувати, що країна живе в умовах війни", — заявив Шовковський.

Екс-наставник "Динамо" додав, що не брав участі в переговорах про призначення. Він підкреслив, що питання вибору тренера перебуває поза його контролем. Також фахівець не став розкривати особисті плани щодо можливої роботи в збірній.

Збірна України з футболу Динамо Олександр Шовковський
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
