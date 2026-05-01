Ахметов оценил поражение Шахтера от Кристал Пэлас

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов высказался после поражения команды от "Кристал Пэлас". Украинская команда уступила со счетом 1:3 в первом полуфинале Лига конференций. Руководитель клуба оценил текущую ситуацию вокруг команды.

Ахметов отметил влияние внешних факторов на подготовку и выступления "горняков", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну".

Ринат Ахметов подчеркнул, что донецкая команда продолжает выступать в условиях сложного календаря. Президент клуба обратил внимание на значимость участия в еврокубках. Несмотря на все проблемы, "Шахтер" успешно представляет Украину на международной арене.

"Во-первых, слово "война" — это уже ужасно, потому что пятый год в нашей стране идет полномасштабная война, а для меня эта война с 2014 года идет, уже 12 лет. Украина выстояла благодаря мужеству и стойкости украинского народа, благодаря сильной украинской армии и поддержке всего цивилизованного мира. Нам нужно благодарить наших защитников за возможность играть и представлять страну. Нам не стоит жаловаться на трудности, потому что мы должны показывать силу Украины", — рассказал Ахметов.

Президент "горняков" также отметил сложность графика команды в текущем сезоне. По его словам, футболисты проводят матчи с минимальными паузами на восстановление. Президент "Шахтера", который вернулся на трибуну после смерти экс-тренера команды Мирчи Луческу, заверил, что игроки команды отдадут все силы в отставшихся матчах сезона.

