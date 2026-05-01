Туран назвал ошибки Шахтера в полуфинале с Кристал Пэлас

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран.

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран прокомментировал матч против "Кристал Пэлас" в полуфинале Лиги конференций. Донецкая команда уступила со счетом 1:3. "Горняки" пропустили дебютный гол уже на первой минуте.

Тренер "Шахтера" дал оценку игре своей команды вскоре после финального свистка, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "горняков".

Арда Туран отметил ошибки в обороне, которые возникали во время контратак соперника. По его словам, команда допустила конкретные просчеты, которыми воспользовался соперник. Он также указал на ограниченные возможности подготовки из-за текущих условий. Это повлияло на стабильность игры на высоком уровне.

Что Туран сказал об игре "Шахтера"

Тренер украинской команды заявил, что его подопечные допустили ошибки в обороне во время контратак, которыми соперник воспользовался, а также упомянул о нехватке полноценного тренировочного процесса из-за постоянных переездов "Шахтера".

"Наш футбол требует большого количества повторений, но в нынешних условиях мы физически не можем отрабатывать все в нужном объеме. При этом игроки показали максимум и выполнили мои требования, за это я им благодарен", — заявил Туран.

Турецкий специалист подчеркнул, что несмотря на допущенные ошибки, он удовлетворен самоотдачей игроков. Команда создавала моменты, но не смогла реализовать свои возможности. Соперник использовал свои шансы более эффективно.

Ответный матч состоится в четверг, 7 мая.

Напомним, Новини.LIVE писали о мнении бывшего футболиста сборной Украины Александра Алиева о новом главном тренере команды.

Также Новини.LIVE сообщали о желании тренерского штаба "Динамо" вернуть в команду воспитанника киевского клуба.