Главная Спорт Туран объяснил, почему Шахтер проиграл Кристал Пэлас

Туран объяснил, почему Шахтер проиграл Кристал Пэлас

Дата публикации 1 мая 2026 10:01
Туран назвал ошибки Шахтера в полуфинале с Кристал Пэлас
Главный тренер "Шахтера" Арда Туран. Фото: Reuters/Maurice Van Steen

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран прокомментировал матч против "Кристал Пэлас" в полуфинале Лиги конференций. Донецкая команда уступила со счетом 1:3. "Горняки" пропустили дебютный гол уже на первой минуте.

Тренер "Шахтера" дал оценку игре своей команды вскоре после финального свистка, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "горняков". 

Арда Туран отметил ошибки в обороне, которые возникали во время контратак соперника. По его словам, команда допустила конкретные просчеты, которыми воспользовался соперник. Он также указал на ограниченные возможности подготовки из-за текущих условий. Это повлияло на стабильность игры на высоком уровне.  

Что Туран сказал об игре "Шахтера"

Тренер украинской команды заявил, что его подопечные допустили ошибки в обороне во время контратак, которыми соперник воспользовался, а также упомянул о нехватке полноценного тренировочного процесса из-за постоянных переездов "Шахтера". 

"Наш футбол требует большого количества повторений, но в нынешних условиях мы физически не можем отрабатывать все в нужном объеме. При этом игроки показали максимум и выполнили мои требования, за это я им благодарен", — заявил Туран. 

Арда Туран
Арда Туран руководит игрой команды. Фото: Reuters/Maurice Van Steen

Турецкий специалист подчеркнул, что несмотря на допущенные ошибки, он удовлетворен самоотдачей игроков. Команда создавала моменты, но не смогла реализовать свои возможности. Соперник использовал свои шансы более эффективно.

Ответный матч состоится в четверг, 7 мая. 

ФК Шахтер Лига Конференций Арда Туран
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
