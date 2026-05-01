Туран назвав помилки Шахтаря в півфіналі з Кристал Пелас

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран.

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран прокоментував матч проти "Кристал Пелас" у півфіналі Ліги конференцій. Донецька команда поступилася з рахунком 1:3. "Гірники" пропустили дебютний гол уже на першій хвилині.

Тренер "Шахтаря" дав оцінку грі своєї команди незабаром після фінального свистка.

Арда Туран відзначив помилки в обороні, які виникали під час контратак суперника. За його словами, команда допустила конкретні прорахунки, якими скористався суперник. Він також вказав на обмежені можливості підготовки через поточні умови. Це вплинуло на стабільність гри на високому рівні.

Що Туран сказав про гру "Шахтаря"

Тренер української команди заявив, що його підопічні припустилися помилок в обороні під час контратак, якими суперник скористався, а також згадав про брак повноцінного тренувального процесу через постійні переїзди "Шахтаря".

"Наш футбол вимагає великої кількості повторень, але в нинішніх умовах ми фізично не можемо відпрацьовувати все в потрібному обсязі. При цьому гравці показали максимум і виконали мої вимоги, за це я їм вдячний", — заявив Туран.

Турецький фахівець підкреслив, що незважаючи на допущені помилки, він задоволений самовіддачею гравців. Команда створювала моменти, але не змогла реалізувати свої можливості. Суперник використовував свої шанси більш ефективно.

Матч-відповідь відбудеться в четвер, 7 травня.

