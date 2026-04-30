Шахтар програє Крістал Пелес після першого тайму

Матч "Шахтар" — "Крістал Пелас". Фото: "Шахтар"

"Шахтар" поступається "Крістал Пелес" після першого тайму першого матчу півфіналу Ліги конференцій. Єдиний м’яч у зустрічі був забитий вже на старті гри.

Про рахунок матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Як "Шахтар" зіграв у перші 45 хвилин

Лондонці відкрили рахунок на 22-й секунді. Матета віддав передачу на правий фланг штрафного, де Сарр отримав м’яч і точним ударом у дальній кут переграв Різника — 0:1.

Після пропущеного гола "гірники" намагалися перехопити ініціативу та більше контролювали м’яч. Найближчими до взяття воріт були Егіналду та Кауан Еліас, однак захист англійської команди діяв надійно.

Зокрема, Егіналду двічі загрожував воротам після подач з флангів, але в одному епізоді м’яч влучив у захисника, а в іншому — удар вийшов неточним. Також небезпечний момент мав Еліас, чий удар із близької відстані був заблокований.

"Крістал Пелес" відповідав контратаками та міг подвоїти перевагу. В одному з епізодів Вортон пробивав із вигідної позиції, але Різник впорався з ударом.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що тренерський штаб "Динамо" наполягав на поверненні Гусєва-молодшого.

Також Новини.LIVE писав, що Олександр Алієв назвав кандидата, який має очолити збірну України — він сам грав у цього тренера.