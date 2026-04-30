Головна Спорт Шахтар пропустив на 22-й секунді та програв Крістал Пелас перший тайм

Шахтар пропустив на 22-й секунді та програв Крістал Пелас перший тайм

Дата публікації: 30 квітня 2026 23:04
Шахтар програє Крістал Пелес після першого тайму
Матч "Шахтар" — "Крістал Пелас". Фото: "Шахтар"

"Шахтар" поступається "Крістал Пелес" після першого тайму першого матчу півфіналу Ліги конференцій. Єдиний м’яч у зустрічі був забитий вже на старті гри.

Про рахунок матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Як "Шахтар" зіграв у перші 45 хвилин

Лондонці відкрили рахунок на 22-й секунді. Матета віддав передачу на правий фланг штрафного, де Сарр отримав м’яч і точним ударом у дальній кут переграв Різника — 0:1.

Після пропущеного гола "гірники" намагалися перехопити ініціативу та більше контролювали м’яч. Найближчими до взяття воріт були Егіналду та Кауан Еліас, однак захист англійської команди діяв надійно.

Зокрема, Егіналду двічі загрожував воротам після подач з флангів, але в одному епізоді м’яч влучив у захисника, а в іншому — удар вийшов неточним. Також небезпечний момент мав Еліас, чий удар із близької відстані був заблокований.

"Крістал Пелес" відповідав контратаками та міг подвоїти перевагу. В одному з епізодів Вортон пробивав із вигідної позиції, але Різник впорався з ударом.

ФК Шахтар Ліга Конференцій Крістал Пелес
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
