Главная Спорт Шахтер пропустил на 22-й секунде и проиграл Кристал Пэлас первый тайм

Дата публикации 30 апреля 2026 23:04
Шахтер проигрывает Кристал Пэлас после первого тайма
Матч "Шахтер" - "Кристал Пэлас". Фото: "Шахтер"

"Шахтер" уступает "Кристал Пэлес" после первого тайма первого матча полуфинала Лиги конференций. Единственный мяч во встрече был забит уже на старте игры.

О счете матча сообщил портал Новини.LIVE.

Как "Шахтер" сыграл в первые 45 минут

Лондонцы открыли счет на 22-й секунде. Матета отдал передачу на правый фланг штрафной, где Сарр получил мяч и точным ударом в дальний угол переиграл Ризныка — 0:1.

После пропущенного гола "горняки" пытались перехватить инициативу и больше контролировали мяч. Ближайшими к взятию ворот были Эгиналду и Кауан Элиас, однако защита английской команды действовала надежно.

В частности, Эгиналду дважды угрожал воротам после подач с флангов, но в одном эпизоде мяч попал в защитника, а в другом — удар получился неточным. Также опасный момент имел Элиас, чей удар с близкого расстояния был заблокирован.

"Кристал Пэлас" отвечал контратаками и мог удвоить преимущество. В одном из эпизодов Уортон пробивал из выгодной позиции, но Ризнык справился с ударом.

ФК Шахтер Лига Конференций Кристал Пэлас
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
