Ахметов відвідав матч Шахтар — Крістал Пелес у Кракові

Рінат Ахметов.

Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов прибув до Кракова на перший матч півфіналу Ліги конференцій проти "Крістал Пелес". Разом із ним на трибунах помітили й українського політика Сергія Шефіра.

Ахметов вдруге з 2014 року на матчі "гірників"

Поєдинок став одним із найважливіших для "гірників" у поточному сезоні. Команда Арди Турана вперше у своїй історії дісталася півфіналу Ліги конференцій.

Для Ахметова це нечаста поява на матчах команди. Після 2014 року він взагалі не відвідував ігри "Шахтаря", однак у нинішньому єврокубковому сезоні він уже був присутній на стадіоні під час чвертьфінального поєдинку проти АЗ, який завершився перемогою донеччан із рахунком 3:0.

Очікується, що присутність президента клубу додасть мотивації футболістам у важливому протистоянні з представником АПЛ. Матч у Кракові є номінально домашнім для "Шахтаря" через війну в Україні.

Читайте також:

Разом з Ахметовим на трибунах знову перебуває колишній перший помічник Президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що тренерський штаб "Динамо" наполягав на поверненні молодого гравця до основної команди для оцінки його перспектив у новому сезоні.

Також Новини.LIVE писав, що Олександр Алієв назвав кандидата, який, на його думку, має очолити збірну України, підтримавши вітчизняного фахівця.