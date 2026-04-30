Главная Спорт Ахметов и Шефир посетили матч Шахтера с Кристал Пэлас

Ахметов и Шефир посетили матч Шахтера с Кристал Пэлас

Дата публикации 30 апреля 2026 22:49
Ахметов посетил матч Шахтер - Кристал Пелес в Кракове
Ринат Ахметов. Фото: "Шахтер"

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов прибыл в Краков на первый матч полуфинала Лиги конференций против "Кристал Пелес". Вместе с ним на трибунах заметили и украинского политика Сергея Шефира.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "горняков".

Ринат Ахметов
Ринат Ахметов, а сзади него Сергей Шефир. Фото: кадр из видео

Ахметов второй раз с 2014 года на матче "горняков"

Поединок стал одним из важнейших для "горняков" в текущем сезоне. Команда Арды Турана впервые в своей истории добралась до полуфинала Лиги конференций.

Для Ахметова это нечастое появление на матчах команды. После 2014 года он вообще не посещал игры "Шахтера", однако в нынешнем еврокубковом сезоне он уже присутствовал на стадионе во время четвертьфинального поединка против АЗ, который завершился победой дончан со счетом 3:0.

Ожидается, что присутствие президента клуба добавит мотивации футболистам в важном противостоянии с представителем АПЛ. Матч в Кракове является номинально домашним для "Шахтера" из-за войны в Украине.

Вместе с Ахметовым на трибунах снова находится бывший первый помощник Президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир.

Ринат Ахметов ФК Шахтер Сергей Шефир
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
