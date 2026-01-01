Шахтар на очах Ахметова поступився Крістал Пелас в півфіналі ЛК

Шахтар на очах Ахметова поступився Крістал Пелас в півфіналі ЛК

Дата публікації: 1 травня 2026 00:07
Шахтар поступився Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій
Матч "Шахтар" — "Крістал Пелас". Фото: x.com/CPFC

Донецький "Шахтар" зазнав поразки від англійського "Крістал Пелас" у першому матчі півфіналу Ліги конференцій. Поєдинок у Кракові завершився з рахунком 1:3.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

"Шахтар" контролював м’яч, але не зміг забити

Англійський клуб відкрив рахунок уже на 22-й секунді матчу. Сарр скористався передачею Матета і точно пробив у дальній кут. Після голу "гірники" перехопили ініціативу, але не змогли реалізувати свої моменти.

На старті другого тайму команда Арди Турана зрівняла рахунок. На 48-й хвилині Очеретько замкнув подачу після кутового та встановив рахунок — 1:1. Втім, утримати рівновагу не вдалося.

На 58-й хвилині Камада знову вивів "Крістал Пелас" вперед, скориставшись метушнею в штрафному майданчику "Шахтаря". Попри спроби української команди відігратися, гості грамотно діяли в обороні і чекали на свої шанси в контратаках.

Остаточну крапку в матчі поставив Странд Ларсен. На 84-й хвилині після помилки в центрі поля він втік у контратаку, обіграв захисника та переграв Різника, встановивши підсумковий рахунок — 1:3.

"Шахтар" ускладнив собі завдання перед матчем-відповіддю, який відбудеться на полі суперника. Для виходу до фіналу українській команді необхідно відіграти відставання у два м’ячі.

"Шахтар" — "Крістал Пелас" — 1:3

Голи: Очеретько, 48 — Сарр, 1, Камада, 58, Странд Ларсен, 84

ФК Шахтар Ліга Конференцій Крістал Пелес
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
