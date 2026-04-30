Ексзірка Динамо назвав фаворита матчу Шахтаря з Кристал Пелас

Лідер "Шахтаря" Егіналдо. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Колишній захисник київського "Динамо" Сергій Балтача поділився очікуваннями від матчу "Шахтаря" проти "Кристал Пелас". Команди зустрінуться в першому півфіналі Ліги конференцій. Поєдинок відбудеться 30 квітня.

Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом, нагадують Новини.LIVE із посиланням на BLIK.

Матч пройде в Кракові, де "Шахтар" приймає суперників у єврокубках. Гра відбудеться на нейтральному полі, що знижує вплив фактора домашніх трибун. Зустріч у відповідь запланована на 7 травня. Переможець протистояння вийде у фінал турніру.

Захисник "гірників" Валерій Бондар. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Що Балтача сказав про шанси "Шахтаря" на перемогу

"Так, гра пройде в Кракові, але це все ж таки не Київ і не Донецьк. Коли ми грали за Динамо на переповненому Республіканському стадіоні, підтримка трибун — це була вже половина успіху. А у Варшаві поле буде фактично нейтральним як для Шахтаря, так і для англійців. Тому моя інтуїція підказує, що лондонська команда мінімально переможе", — заявив експерт.

Балтача також підкреслив, що розраховує на цікаве протистояння. При цьому експерт висловив підтримку українській команді. Він сподівається, що "Шахтар" зуміє пробитися у фінал єврокубкового турніру.

