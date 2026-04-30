Экс-звезда Динамо назвал фаворита матча Шахтера с Кристал Пэлас

Лидер "Шахтера" Эгиналдо. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Бывший защитник киевского "Динамо" Сергей Балтача поделился ожиданиями от матча "Шахтера" против "Кристал Пэлас". Команды встретятся в первом полуфинале Лиги конференций. Поединок состоится 30 апреля.

Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Матч пройдет в Кракове, где "Шахтер" принимает соперников в еврокубках. Игра состоится на нейтральном поле, что снижает влияние фактора домашних трибун. Ответная встреча запланирована на 7 мая. Победитель противостояния выйдет в финал турнира.

Защитник "горняков" Валерий Бондарь. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Что Балтача сказал о шансах "Шахтера" на победу

"Да, игра пройдет в Кракове, но это все же не Киев и не Донецк. Когда мы играли за Динамо на переполненном Республиканском стадионе, поддержка трибун — это была уже половина успеха. А в Варшаве поле будет фактически нейтральным как для Шахтера, так и для англичан. Поэтому моя интуиция подсказывает, что лондонская команда минимально победит", — заявил эксперт.

Балтача также подчеркнул, что рассчитывает на интересное противостояние. При этом эксперт выразил поддержку украинской команде. Он надеется, что "Шахтер" сумеет пробиться в финал еврокубкового турнира.

Читайте также:

